ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı

ABD'DE İSRAİL İSTİHBARATI
İngiliz Reuters, ABD'nin geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dair kanıtlar topladığını yazdı. Söz konusu istihbaratta savaş suçlarını destekleyecek kanıtlar yer alırken dönemin Başkan'ı Joe Biden yönetiminin, kanıtların yetersiz olduğunu ve İsrail'e silah ve istihbarat desteğini kesmek için yasal dayanak olmadığını savunduğu belirtildi.
Reuters'a konuşan beş eski ABD yetkilisi daha önce bildirilmemiş istihbaratın İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçları işlediğini açıkça ortaya çıkardığını söyledi.
WASHINGTON TEL AVİV'E SİLAH SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ
Eski yetkililer Biden yönetiminin sonlarında ve özellikle ancak Aralık 2024'teki bir kongre brifingi öncesinde İsrail'e silah desteğinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi. Eski yetkililer daha önce rapor edilmeyen bu istihbaratının Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında ABD'li üst düzey politika yapıcılarıyla paylaşılan en çarpıcı bilgilerden biri olarak tanımlandığını belirtti.
İsrail'in savaş suçlarına ilişkin istihbaratın ardından ABD'li yetkililerin artan sivil ölümleri ve İsrail'in "operasyonlarının" uluslararası hukuk standartlarına uygun olup olmadığına dair endişelerinin arttığı belirtildi.