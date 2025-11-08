ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı

Gazze, AA

GAZZE RAPORRLARI SEVKİYATI DURDURMADI

ABD'li yetkililer, bu bulguların ardından Gazze'deki artan sivil ölümleri, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk standartlarına uygun olup olmadığına dair endişeleri artırdıkça ifade ettiler. Biden başkanlığı sırasında, ABD hükümetinin içindeki İsrail'in Gazze kampanyasına karşı çıkan raporlar gündeme geldi.

ABD'nin İsrail'e karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin bulgular ABD yasalarına göre, gelecekteki silah sevkiyatlarını engellemeyi ve İsrail ile istihbarat paylaşımını sonlandırmayı gerektiriyordu fakat sevkiyat sonlandırılmadı.

BIDEN YÖNETİMİ HER ŞEYİ BİLİYORDU

Reuters'a göre Biden yönetimi, aralık ayında, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, istihbarat topluluğu ve Beyaz Saray dahil olmak üzere tüm hükümetten yetkililerle yapılan görüşmelerde bu konuyu tartıştı. Biden, konu hakkında ulusal güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildi. ABD'li yetkililer, İsraillilerin Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediklerini tartışırken ABD hükümetinin, ABD'nin kendi kanıtlarını toplamadığı sürece İsrail'e silah ve istihbarat desteği vermeye devam etmenin yasal olduğu sonucuna vardığını belirttiler.

Eski ABD'li yetkililere göre İsrail'e sevkiyat kararını sürdürmek Biden yönetiminin İsrail'in savaş suçları ve ABD'nin buna olan katkısını daha güçlü bir şekilde dile getirmesi gerektiğine inanan bazı kişiler arasında hayal kırıklığı yaratmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNE DE BİLDİRİLDİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ve yetkililerinin de aynı istihbaratla bilgilendirildiği ancak ocak ayında göreve başladıklarında, İsrail'i daha güçlü bir şekilde savundukları, konuya ilgi göstermedikleri belirtildi.