ABD'yi karıştıran rapor! İsrail'in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı

Reuters’ın ortaya çıkardığı gizli istihbarata göre, ABD yönetimi İsrail ordusunun Gazze’de savaş suçları işlediğini bilmesine rağmen silah ve istihbarat desteğini sürdürdü. Biden yönetimi, savaş suçlarına dair kanıtları “yetersiz” bularak sevkiyatı durdurmadı. Tel Aviv’e milyarlarca dolarlık silah desteği devam etti.

ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı

ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını bilerek aylara soykırıma silah desteği sağladı.

ABD'DE İSRAİL İSTİHBARATI

İngiliz Reuters, ABD'nin geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dair kanıtlar topladığını yazdı. Söz konusu istihbaratta savaş suçlarını destekleyecek kanıtlar yer alırken dönemin Başkan'ı Joe Biden yönetiminin, kanıtların yetersiz olduğunu ve İsrail'e silah ve istihbarat desteğini kesmek için yasal dayanak olmadığını savunduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan beş eski ABD yetkilisi daha önce bildirilmemiş istihbaratın İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçları işlediğini açıkça ortaya çıkardığını söyledi.

WASHINGTON TEL AVİV'E SİLAH SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ

Eski yetkililer Biden yönetiminin sonlarında ve özellikle ancak Aralık 2024'teki bir kongre brifingi öncesinde İsrail'e silah desteğinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi. Eski yetkililer daha önce rapor edilmeyen bu istihbaratının Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında ABD'li üst düzey politika yapıcılarıyla paylaşılan en çarpıcı bilgilerden biri olarak tanımlandığını belirtti.

İsrail'in savaş suçlarına ilişkin istihbaratın ardından ABD'li yetkililerin artan sivil ölümleri ve İsrail'in "operasyonlarının" uluslararası hukuk standartlarına uygun olup olmadığına dair endişelerinin arttığı belirtildi.

GAZZE RAPORRLARI SEVKİYATI DURDURMADI

ABD'li yetkililer, bu bulguların ardından Gazze'deki artan sivil ölümleri, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk standartlarına uygun olup olmadığına dair endişeleri artırdıkça ifade ettiler. Biden başkanlığı sırasında, ABD hükümetinin içindeki İsrail'in Gazze kampanyasına karşı çıkan raporlar gündeme geldi.

ABD'nin İsrail'e karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin bulgular ABD yasalarına göre, gelecekteki silah sevkiyatlarını engellemeyi ve İsrail ile istihbarat paylaşımını sonlandırmayı gerektiriyordu fakat sevkiyat sonlandırılmadı.

BIDEN YÖNETİMİ HER ŞEYİ BİLİYORDU

Reuters'a göre Biden yönetimi, aralık ayında, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, istihbarat topluluğu ve Beyaz Saray dahil olmak üzere tüm hükümetten yetkililerle yapılan görüşmelerde bu konuyu tartıştı. Biden, konu hakkında ulusal güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildi. ABD'li yetkililer, İsraillilerin Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediklerini tartışırken ABD hükümetinin, ABD'nin kendi kanıtlarını toplamadığı sürece İsrail'e silah ve istihbarat desteği vermeye devam etmenin yasal olduğu sonucuna vardığını belirttiler.

Eski ABD'li yetkililere göre İsrail'e sevkiyat kararını sürdürmek Biden yönetiminin İsrail'in savaş suçları ve ABD'nin buna olan katkısını daha güçlü bir şekilde dile getirmesi gerektiğine inanan bazı kişiler arasında hayal kırıklığı yaratmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNE DE BİLDİRİLDİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ve yetkililerinin de aynı istihbaratla bilgilendirildiği ancak ocak ayında göreve başladıklarında, İsrail'i daha güçlü bir şekilde savundukları, konuya ilgi göstermedikleri belirtildi.

