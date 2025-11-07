Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail 'in Gazze 'de işlediği insanlığa karşı suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Başbakan Binyamin Netanyahu , Savunma Bakanı Israel Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Tamara Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir hakkında verilen yakalama kararı, Türk Ceza Kanunu'nun 76. ve 77. maddeleri uyarınca çıkarıldı. Başsavcılık, sürecin "çok yönlü ve titizlikle" sürdürüldüğünü, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze 'de sivillere, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik sistematik saldırılarının "soykırım" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana artarak süren saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiği, 17 Ekim 2023'te el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda 500 kişinin öldüğü, 21 Mart 2025'te ise Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin hedef alındığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu 'nun uluslararası sularda İsrail donanması tarafından saldırıya uğradığı, mağdurların Türkiye'ye getirilmesinin ardından ifadelerinin alındığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul Barosu ve mağdur avukatlarının sunduğu deliller doğrultusunda, saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği, olayla ilgili İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım soruşturmasının derinleştirildiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Devletinin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği, 29.01.2024 günü "Hind Recep" isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek belirtilen eylemlerin her geçen gün artarak devam ettiği, 17 Ekim 2023 tarihinde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda hastanede bulunan 500 kişinin hayatını kaybettiği, 29 Şubat 2024 günü İsrail askerleri tarafından tıbbi ekipmanların bilinçli olarak tahrip edildiği, 21.03.2025 tarihinde Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı, yine benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Gazze'nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişiminin engellendiği, bu durumun dünya kamuoyunda da geniş çaplı yer bulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, insanî yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu içerisinde yer alan aktivistlerin deniz ulaşım araçlarıyla Gazze'ye doğru yol aldıkları, Küresel Sumud Filosuna İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan mağdurlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12-13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Araçlarının Kaçırılması Veya Alıkonulması' suçları kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır.

İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025 - 07.10.2025 - 09.10.2025 ve 10.10.2025 tarihlerinde hava yolu ile ülkemize gönderilmiş, mağdurların ülkemize dönmelerinin akabinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında adli ve psikolojik muayeneleri yapılmış ve düzenlenen adli muayene raporları Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan şahısların tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) müzekkereler yazılmıştır.

Soruşturma sürecinde; Küresel Sumud Filosu mağdurlarının vekilleri aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaşanan süreçle alakalı bir takım dilekçeler ibraz ettikleri, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığınca 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar mahiyetinde suç duyurusu dilekçesi gönderildiği, elde edilen deliller ışığında aşağıda isimleri yer alan İsrail Devlet yetkililerinin Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen 'İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım' eylemleri yönünden ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemler yönünden cezai sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerin halihazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında İsrail Başbakanı Binyamin NETENYAHU, İsrail Savunma Bakanı Israel KATZ, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVİR, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal ZAMİR ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar SALAMA'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanununun 77. Maddesinde düzenlenen 'İnsanlığa Karşı Suçlar' ve Türk Ceza Kanununun 76. Maddesinde düzenlenen 'Soykırım' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir."