ABD yönetimi İsrail’i ateşkesi bozmakla suçladı
ABD yönetiminin, Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Raid Saad’a yönelik suikastı ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği ve bu nedenle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert tepki gösterdiği öne sürüldü. Beyaz Saray’ın, söz konusu saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğundaki süreci ve itibarını zedelediği mesajını İsrail tarafına ilettiği aktarıldı.
ABD yönetiminin, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a yönelik suikast nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdiği öne sürüldü.
Amerikan Axios sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yetkililerinin Raid Saad suikastını ateşkesin ihlali olarak değerlendirdiği ve Netanyahu'yu bu nedenle sert bir dille eleştirdiği aktarıldı.
"TRUMP'IN İTİBARINI ZEDELEMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin suikastın ardından Netanyahu hükümetini kınadığını belirterek, Beyaz Saray'ın İsrail tarafına ilettiği mesajın şu ifadeleri içerdiğini kaydetti: "Eğer itibarınızı zedelemek ve anlaşmalara uymadığınızı göstermek istiyorsanız buyurun, ama Gazze'deki anlaşmaya arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemenize izin vermeyeceğiz."
Öte yandan İsrail basınından Yedioth Ahronot gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği belirtilen Raid Saad suikastının ardından İsrail Başbakanı'na yönelik olarak "küfürler yağdırdığı" iddiasını gündeme getirmişti.
ABDLİ YETKİLİLER NETANYAHU'DAN "BIKMIŞ VAZİYETTE"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in artık Netanyahu'dan "bıkmış vaziyette" olduklarının altını çizen ABD'li yetkililer, "Steve ve Jared, İsrail'in Gazze'ye ilişkin çeşitli konulardaki uzlaşmaz tavrından dolayı kızgın." dedi.
ULUSLARARASI TOPLUMDAN DIŞLANDI
Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırılarla birlikte son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığının altını çizen ABD'li yetkililerinden biri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hala Birleşik Arap Emirliklerine davet edilmediğini kendisine sormalı." ifadelerini kullandı.
Trump yönetiminin bu durumu düzeltmek için çok çalıştığını belirten ABD'li yetkili, "Ancak Netanyahu gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmak istemiyorsa, Abraham Anlaşmalarını genişletmeye çalışarak zamanımızı boşa harcamayacağız." dedi.
Washington yönetiminin, Netanyahu hükümetinden yalnızca Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler nedeniyle değil, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemleri nedeniyle de son derece rahatsız olduğu belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD'li bir yetkili, Washington'un İsrail tarafına, "Ondan Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını istiyoruz." mesajını da ilettiğini aktardı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD yönetiminin sert tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.
RAİD SAAD SUİKASTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad'ın hedef alındığını bildirmişti.
Hamas ise silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.