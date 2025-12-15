ABD yönetimi İsrail’i ateşkesi bozmakla suçladı

ULUSLARARASI TOPLUMDAN DIŞLANDI

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırılarla birlikte son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığının altını çizen ABD'li yetkililerinden biri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hala Birleşik Arap Emirliklerine davet edilmediğini kendisine sormalı." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin bu durumu düzeltmek için çok çalıştığını belirten ABD'li yetkili, "Ancak Netanyahu gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmak istemiyorsa, Abraham Anlaşmalarını genişletmeye çalışarak zamanımızı boşa harcamayacağız." dedi.

Washington yönetiminin, Netanyahu hükümetinden yalnızca Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler nedeniyle değil, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemleri nedeniyle de son derece rahatsız olduğu belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD'li bir yetkili, Washington'un İsrail tarafına, "Ondan Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını istiyoruz." mesajını da ilettiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetiminin sert tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.