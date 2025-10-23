ABD Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekleyerek enerji sektörüne baskıyı artırdı!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi. Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu şirketlerin iştiraklerinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.