ABD Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekleyerek enerji sektörüne baskıyı artırdı!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

Giriş Tarihi:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi. Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu şirketlerin iştiraklerinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artıracağı, "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kabiliyetini zayıflatacağı" aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek ve kalıcı barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

ABD YAPTIRIM KOZUNU UYGULADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle savaşa finansman sağlayan Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulandığını belirtti.

Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

