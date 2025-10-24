ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ve ailesine yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Verónica Petro, oğlu Nicolás Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'ye, "küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretine karıştıkları" gerekçesiyle yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Petro ve yakın çevresinin uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve bunun Kolombiya'da "şiddet, yolsuzluk ve istikrarsızlığı körüklediği" belirtildi.

ABD'den Petro'ya yaptırım, AA Açıklamada, ABD'nin Petro yönetiminin "narko-teröristlere karşı yumuşatıcı ve cesaretlendirici tutumuna göz yummayacağı" vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: GEREKEN ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ "Teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarını adalete teslim etmeye kararlıyız. Ölümcül yasadışı maddelerin ülkemize girişini önlemek için gereken her adımı atacağız."