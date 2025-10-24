PODCAST CANLI YAYIN

ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ve ailesine yaptırım uyguladı

ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi, oğlu ve İçişleri Bakanı’na, “uyuşturucu ticaretine karıştıkları” gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, Petro yönetiminin “narko-teröristlere karşı yumuşak tutumuna” tepki göstererek, ABD’deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ve ailesine yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Verónica Petro, oğlu Nicolás Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'ye, "küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretine karıştıkları" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Petro ve yakın çevresinin uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve bunun Kolombiya'da "şiddet, yolsuzluk ve istikrarsızlığı körüklediği" belirtildi.

ABD'den Petro'ya yaptırım, AAABD'den Petro'ya yaptırım, AA

Açıklamada, ABD'nin Petro yönetiminin "narko-teröristlere karşı yumuşatıcı ve cesaretlendirici tutumuna göz yummayacağı" vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

GEREKEN ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ

"Teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarını adalete teslim etmeye kararlıyız. Ölümcül yasadışı maddelerin ülkemize girişini önlemek için gereken her adımı atacağız."

ABD'den Petro'ya yaptırım, AAABD'den Petro'ya yaptırım, AA

ABD: GÜVENLİK KURUMLARINI HEDEF ALMIYORUZ

Hazine Bakanlığı, alınan yaptırım kararının Kolombiya güvenlik kurumlarını hedef almadığını, aksine ülkenin adalet sistemi ve yerel kurumlarına desteğin süreceğini, kararın ise "Petro yönetiminin başarısızlıklarının bir yansıması" olduğunu bildirdi.

Washington yönetimi, söz konusu isimlerin ABD'deki mal varlıklarını dondururken, ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir mali işlem yapmasının da yasaklandığını duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Vakıf Katılım
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
D&R
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
İdefix
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: "İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding"
Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
Bakan Kurum açıkladı! 15 bin konutla İstanbul'da bir ilk | Kiralık dairede yeni dönem
Başkan Erdoğan'dan BM'nin 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj: Gazze Soykırımı’nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman Meclis'te yemin etti! Türkiye ile özel bağ vurgusu: İlk fırsatta Başkan Erdoğan ile görüşecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
CANLI | İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı