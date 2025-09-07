ABD ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı | İsrail'de esir ailelerinden Netanyahu'ya baskı

Haberde, görüşmelerin yeniden başlamasının, arabulucular Mısır ve Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir formül bulamamasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington ile Hamas arasındaki temaslar yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği vurgulandı.

Hamas'ın daha önce bıraktığı esirler (AA)

ABD'nin tutumunun "savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği" görüşüne dayandığı aktarılan haberde, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiği mesajını verdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

NETANYAHU'YA BASKI



Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes ve esir takası teklifini müzakere etmek üzere derhal heyet göndermesini talep etti.