ABD ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı | İsrail'de esir ailelerinden Netanyahu'ya baskı

ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Gelişmeyi İsrail basını duyururken ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı. Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes ve esir takası teklifini müzakere etmek üzere derhal heyet göndermesini talep etti.

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu.

Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington ile Hamas arasındaki temaslar yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği vurgulandı.

Haberde, görüşmelerin yeniden başlamasının, arabulucular Mısır ve Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir formül bulamamasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

Hamas'ın daha önce bıraktığı esirler (AA)

ABD'nin tutumunun "savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği" görüşüne dayandığı aktarılan haberde, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiği mesajını verdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

NETANYAHU'YA BASKI

Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes ve esir takası teklifini müzakere etmek üzere derhal heyet göndermesini talep etti.

İsrailli esir yakınlarının bir araya gelerek kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin üç hafta geçmesine rağmen arabulucular Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine resmi yanıt vermediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği ve halihazırda masada olan anlaşmayı kabul etmesini ve tüm esirlerin serbest kalmasını sağlamak adına kapsamlı bir anlaşma için derhal müzakerelere başlaması" gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Netanyahu'nun siyaseten hayatta kalma iç güdüsüyle ve koalisyonunu ayakta tutmak adına ülkeyi "bitmek bilmeyen bir savaşa" sürüklediği vurgulandı.

İSRAİLLİ ESİRİN AİLESİNDEN ZAMİR'E "GAZZE KENTİNİN İŞGALİNİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Yaşamını yitiren İsrailli esir Carmel Gat'ın aile fertleri, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e seslenerek Gazze kentinin işgalinin esirlerin hayatına mal olacağını vurguladı.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önünde basın açıklaması yapan aile, Genelkurmay Başkanı Zamir'den Gazze kentini işgal saldırılarını durdurmaya çağırdı.

İsrailli esirin kuzeni Gil Dickman, "Sağ bir esiri hedef alacak veya yaralanmış bir askeri ilelebet toprağa gömecek mermileri ateşlemeyin. Esirleri geri getirmenin değil, onları öldürmenin yolu bu." dedi.

Hamas, dün Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu ilan etmişti.

İSRAİL ATEŞKESE YANIT VERMİYOR

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifine Hamas'tan 18 Ağustos'ta olumlu yanıt gelmesine rağmen İsrail, daha önce kabul ettiği ABD teklifiyle büyük oranda aynı olan yeni öneriye resmi yanıt vermiyor.

