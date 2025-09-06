İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi

El Muştaha, Reuters

KATZ'DAN GAZZE'YE BİR TEHDİT DAHA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın İsrail'in ateşkes şartlarında belirttiği, hareketin silahsızlandırılması da dahil olmak üzere, şartları kabul etmemesi halinde abluka altındaki şeritteki askeri saldırıların daha da tırmanacağı tehdidinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze'deki Cehennem kapılarının sürgüsü sökülüyor. Kapı bir kez açıldığında, bir daha kapanmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonları yoğunlaşacak.