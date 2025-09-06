PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi

İsrail Gazze’de 12 katlı binayı savaş uçaklarıyla vurdu. Gazze’de sivillerin yaşadığı binalara her saldırısında Hamas’ın karargahı yalanına sarılan İsrail, yine aynı bahaneyi kullandı. Hamas’tan ise Tel Aviv’e yalanlama geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Tel Aviv kuşatma altındaki Gazze'de cuma günü 12 katlı El-Muştaha konut binasını Hamas'ın kullandığını iddia ederek vurdu.

El Muştaha, ReutersEl Muştaha, Reuters

İSRAİL'DEN YİNE KARARGAH BAHANESİ

İsrail "Hamas, binanın üstünde ve altında, bölgedeki IDF birliklerine yönelik terörist saldırıları yönlendirecek altyapılar kurdu" derken Hamas ise iddiaları reddetti.

El Muştaha, ReutersEl Muştaha, Reuters

KATZ'DAN GAZZE'YE BİR TEHDİT DAHA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın İsrail'in ateşkes şartlarında belirttiği, hareketin silahsızlandırılması da dahil olmak üzere, şartları kabul etmemesi halinde abluka altındaki şeritteki askeri saldırıların daha da tırmanacağı tehdidinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze'deki Cehennem kapılarının sürgüsü sökülüyor. Kapı bir kez açıldığında, bir daha kapanmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonları yoğunlaşacak.

El Muştaha, ReutersEl Muştaha, Reuters

HAMAS: NAZİ ORDUSU DAHA FAZLA KAYBEDECEK

Hamas ise İsrail'in son saldırısının uluslararası hukuka ve insani normlara eşi benzeri görülmemiş şekilde bir meydan okuma olduğunu belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Savaş Netanyahu ve faşist hükümetinin, masum sivillere karşı başlatılan imha savaşının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, savaşı genişleterek ve uzatarak kaçma girişimleri, kendilerine yalnızca utanç, başarısızlık ve Nazi ordusuna daha fazla kayıp getirecektir.

İsrail'in 700 gün süren soykırımında 64 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü, 162 binden fazla kişi de yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Can Borcu
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart
Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor! 56 yenilik yolda...
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı