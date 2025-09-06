İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Tel Aviv kuşatma altındaki Gazze'de cuma günü 12 katlı El-Muştaha konut binasını Hamas'ın kullandığını iddia ederek vurdu.
İSRAİL'DEN YİNE KARARGAH BAHANESİ
İsrail "Hamas, binanın üstünde ve altında, bölgedeki IDF birliklerine yönelik terörist saldırıları yönlendirecek altyapılar kurdu" derken Hamas ise iddiaları reddetti.
KATZ'DAN GAZZE'YE BİR TEHDİT DAHA
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın İsrail'in ateşkes şartlarında belirttiği, hareketin silahsızlandırılması da dahil olmak üzere, şartları kabul etmemesi halinde abluka altındaki şeritteki askeri saldırıların daha da tırmanacağı tehdidinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
Gazze'deki Cehennem kapılarının sürgüsü sökülüyor. Kapı bir kez açıldığında, bir daha kapanmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonları yoğunlaşacak.