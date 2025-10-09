PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump açıklamalarında Başkan Erdoğan'a özel bir parantez açarak teşekkür etti. Trump, "Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki büyük katkısına özel parantez açarak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump. (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump. (Reuters)

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Trump, "Başkan Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Borsa İstanbul
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Türk Telekom
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu