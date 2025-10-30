PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme kapsamında Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Görüşmede konuşan Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını bugün imzalayabileceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Görüşme öncesi konuşan Trump, "Bugün ticaret anlaşmasını imzalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Busan'daki zirvede iki lider, ikili ilişkiler ve ticaret konularını ele aldı.

Şi, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana üç kez telefonla görüştüklerini ve birkaç kez mektuplaştıklarını hatırlatarak, "Yakın temas halinde kaldık." ifadesini kullandı. Dünyanın iki büyük ekonomisi arasında zaman zaman yaşanan sürtüşmelerin normal olduğunu vurgulayan Çin lideri, şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı koşulları göz önüne alındığında, her zaman aynı görüşte olmuyoruz ve dünyanın iki önde gelen ekonomisi arasında zaman zaman sürtüşmeler yaşanması normaldir"

İki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirten Şi, "İki ekonomi ve ticaret ekibimiz, karşılıklı olarak önemli endişelerimizi giderme konusunda temel bir fikir birliğine vardı ve cesaret verici ilerleme kaydetti" dedi. Ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir zemine oturtulması ve iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak sağlıklı bir atmosfer oluşturulması için ABD ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Fotoğraf çekimi sırasında Şi ile tokalaşan Trump ise, görüşmenin oldukça verimli geçeceğini belirterek, "Çok başarılı bir toplantı yapacağız. Şi çok sıkı bir müzakereci." dedi. Ticaret anlaşmasının açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki soruya ise, "Olabilir." yanıtını verdi.

