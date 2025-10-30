ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi

Busan'daki zirvede iki lider, ikili ilişkiler ve ticaret konularını ele aldı.

Şi, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana üç kez telefonla görüştüklerini ve birkaç kez mektuplaştıklarını hatırlatarak, "Yakın temas halinde kaldık." ifadesini kullandı. Dünyanın iki büyük ekonomisi arasında zaman zaman yaşanan sürtüşmelerin normal olduğunu vurgulayan Çin lideri, şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı koşulları göz önüne alındığında, her zaman aynı görüşte olmuyoruz ve dünyanın iki önde gelen ekonomisi arasında zaman zaman sürtüşmeler yaşanması normaldir"

İki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirten Şi, "İki ekonomi ve ticaret ekibimiz, karşılıklı olarak önemli endişelerimizi giderme konusunda temel bir fikir birliğine vardı ve cesaret verici ilerleme kaydetti" dedi. Ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir zemine oturtulması ve iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak sağlıklı bir atmosfer oluşturulması için ABD ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.



Güney Kore’de Trump-Şi Cinping görüşmesi (Takvim.com.tr)

Fotoğraf çekimi sırasında Şi ile tokalaşan Trump ise, görüşmenin oldukça verimli geçeceğini belirterek, "Çok başarılı bir toplantı yapacağız. Şi çok sıkı bir müzakereci." dedi. Ticaret anlaşmasının açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki soruya ise, "Olabilir." yanıtını verdi.