ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in saldırıları sonrası açıklama: "Maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti"

İsrail, Hamas'a yönelik saldırı düzenledi ve Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

KATAR ABD'Yİ YALANLADI

İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ABD'nin İsrail'in Doha saldırısı öncesi Katar'ı uyardığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

El-Ensari, Doha'da patlama sesleri duyulduğunda ABD'li bir yetkiliden bir telefon geldiğini söyleyerek, saldırı öncesi bir uyarı yapılmadığını ifade etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "SALDIRIYI DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Witkoff Katarlılara bilgi verdi ama maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti." dedi.