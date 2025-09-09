PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in saldırıları sonrası açıklama: "Maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti"

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a yönelik saldırı düzenledi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ABD’nin Doha saldırısı öncesi Katar’ı uyardığı açıklamasını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump, "Witkoff Katarlılara bilgi verdi ama maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in saldırıları sonrası açıklama: "Maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti"

İsrail, Hamas'a yönelik saldırı düzenledi ve Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

KATAR ABD'Yİ YALANLADI

İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ABD'nin İsrail'in Doha saldırısı öncesi Katar'ı uyardığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

El-Ensari, Doha'da patlama sesleri duyulduğunda ABD'li bir yetkiliden bir telefon geldiğini söyleyerek, saldırı öncesi bir uyarı yapılmadığını ifade etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "SALDIRIYI DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Witkoff Katarlılara bilgi verdi ama maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Gözleri KaraDeniz
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"