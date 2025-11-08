PODCAST CANLI YAYIN

250 kilometrelik kasırga Brezilya’yı vurdu: Bin kişi tahliye edildi | Parana eyaletinde en az 6 ölü yüzlerce yaralı var

Brezilya’nın güneyinde etkili olan kasırga Parana eyaletini adeta haritadan sildi. Saatte 250 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle binaların yüzde 90’ı hasar gördü, yüzlerce araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Elektrik hatlarının devrilmesi sonucu ulaşım durma noktasına gelirken, yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Eyalette halen enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, kentte büyük yıkıma yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, saatte 180 ila 250 kilometre hızla esen rüzgarlar ve yoğun yağışlarla birlikte geldi.

YÜZDE 90'A YAKIN BİNA HASAR GÖRDÜ
Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kentteki binaların yaklaşık yüzde 90'ında hasar meydana geldiğini, çok sayıda iş yeri ve aracın kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, yolların kapanması ulaşımı aksattı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLABİLİR
Arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda enkaz altında kalmış olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

FIRTINA UYARILARI DEVAM EDİYOR
Meteoroloji yetkilileri, Parana'nın yanı sıra Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde de kuvvetli fırtına ve yağış uyarılarının sürdüğünü bildirdi.

LULA VE BAKANLARDAN DAYANIŞMA MESAJI
Parana Valisi Ratinho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini belirterek, "Tüm ekiplerimiz sahada, zarar gören şehirleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann ve Sağlık Bakanı Adriano Massuda'nın bölgeye giderek yardım ve yeniden inşa çalışmalarını koordine edeceği açıklandı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afetten etkilenen ailelere başsağlığı diliyorum. Parana halkına yardım etmeye ve gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

