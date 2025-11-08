250 kilometrelik kasırga Brezilya’yı vurdu: Bin kişi tahliye edildi | Parana eyaletinde en az 6 ölü yüzlerce yaralı var

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, kentte büyük yıkıma yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, saatte 180 ila 250 kilometre hızla esen rüzgarlar ve yoğun yağışlarla birlikte geldi.
YÜZDE 90'A YAKIN BİNA HASAR GÖRDÜ
Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kentteki binaların yaklaşık yüzde 90'ında hasar meydana geldiğini, çok sayıda iş yeri ve aracın kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, yolların kapanması ulaşımı aksattı.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLABİLİR
Arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda enkaz altında kalmış olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.