250 kilometrelik kasırga Brezilya’yı vurdu: Bin kişi tahliye edildi | Parana eyaletinde en az 6 ölü yüzlerce yaralı var

FIRTINA UYARILARI DEVAM EDİYOR Meteoroloji yetkilileri, Parana 'nın yanı sıra Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde de kuvvetli fırtına ve yağış uyarılarının sürdüğünü bildirdi.

Hasar gören binaların havadan görünümü, Reuters

LULA VE BAKANLARDAN DAYANIŞMA MESAJI

Parana Valisi Ratinho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini belirterek, "Tüm ekiplerimiz sahada, zarar gören şehirleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann ve Sağlık Bakanı Adriano Massuda'nın bölgeye giderek yardım ve yeniden inşa çalışmalarını koordine edeceği açıklandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afetten etkilenen ailelere başsağlığı diliyorum. Parana halkına yardım etmeye ve gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.