CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

Soykırımcı İsrail insani aranın sona erdirilmesinin ardından soykırıma devam ediyor. Gazze 'de üç günde yüzlerce Filistinliyi öldüren ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürüten terör devleti İsrail, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişletiyor.

Terör devleti İsrail , Filistinlileri Gazze 'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:



09.23 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda "El-Yasin 105" toplarıyla 3 siyonist aracı hedef alıyor.

07.50 Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik askeri bildirim konusunda DSÖ ile İsrail arasında tartışma çıktı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda BM teşkilatının İsrail'den, kara operasyonları kapsamında güney Gazze'deki bir tıbbi depodan malzemelerin 24 saat içinde kaldırılması yönünde bir bildirim aldığını bildirmiş ve İsrail'e emri geri çekmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Filistin topraklarındaki sivil politikalarla ilgilenen İsrail kurumu COGAT, DSÖ'den tahliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 KATİL İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV VE BİNALARI HEDEF ALARAK ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.



01:54 İSRAİL REFAH'IN DOĞUSUNDAKİ BİR SU DEPOSUNU VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposu bombardımanın hedefi oldu.

01:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedildi.



4 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

23:53 Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi deposunu boşaltmasını talep eden İsrail'den, bu kararından dönerek sivilleri ve sivil altyapıyı korumasını istedi



23:52 Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze ile iletişim hatlarının hizmet dışı kaldığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalcilerin sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini tamamen kesmesi sebebiyle, Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada çalışan ekibin tümüyle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesinti sebebiyle ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada meydana gelecek aksamalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

23:38 Bakan Tunç: "İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

21.46 İSRAİL SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NDE İLETİŞİM HİZMETLERİ TAMAMEN KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Jawwal bugün yaptığı ilk açıklamada ise, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

18.44 GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ KESİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 59'uncu gününde devam ederken, Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tüm telekomünikasyon hizmetleri, devam etmekte olan saldırılar nedeniyle şebekemizin ana unsurlarının bağlantısının kesilmesi nedeniyle kaybedilmiştir. Teknik ekiplerimiz, hizmetleri eski haline getirmek için mevcut tüm imkanlarla durmaksızın çalışmaktadır" denildi.

Söz konusu kesinti nedeniyle internet hizmetlerinin de etkilendiği belirtildi.

18.35 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

17.47 CAN KAYBI 15 BİN 899'A YÜKSELDİ

İsrail'in vahşi saldırılarında 283 sağlık personeli öldürüldü, 56 ambulans kullanılmaz hale geldi, 56 sağlık kuruluşu yıkıldı, 20 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı

17.04 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Şucaiye ve Zeytun mahallelerinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda çoğu çocuk en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının et-Tuhaf Mahallesi'ndeki sivil savunma ekiplerini hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin de kuşatması altındaki Zeytun Mahallesi'ne yoğun hava saldırılarının devam ettiğine işaret edilen haberde, Filistin Kızılayı'nda gönüllü sağlık çalışanı 37 yaşındaki Usame Taye'nin de Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda öldüğü vurgulandı.

15.57 Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında 33 yaşında bir Filistinli öldürüldü. Filistin haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait 40 cipin buldozer eşliğinde kampa ve mahalleye baskın düzenlediğini bildirdi. Ordunun mermi ve göz yaşartıcı gaz atması sonucu en az 17 Filistinli yaralandı.

15.09 El Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i füzelerle bombaladı.

15.02 BM AÇIKLADI: GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERİNDEN OLDU



Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek, 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi.