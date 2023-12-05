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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi

Soykırımcı İsrail, Gazze’de ateşkesin sona erdiği cuma gününden bu yana Gazze’de yüzlerce kişiyi öldürdü. Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki saldırısını bahane olarak sunan terör devleti pazartesi günü itibarıyla kara saldırısını genişletti. Gazze’de adalet binasını dahi patlatıp sivilleri hedef alan İsrail, Batı Şeria’da ise tutuklama kampanyasına devam ediyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:11 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:24
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi

Soykırımcı İsrail insani aranın sona erdirilmesinin ardından soykırıma devam ediyor. Gazze'de üç günde yüzlerce Filistinliyi öldüren ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürüten terör devleti İsrail, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişletiyor.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.

Katil İsrail Adalet Sarayı'nı bombaladı

Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

GAZZE'DEKİ ADALET BİNASI HAVAYA UÇURULDU
Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.23 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda "El-Yasin 105" toplarıyla 3 siyonist aracı hedef alıyor.

07.50 Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik askeri bildirim konusunda DSÖ ile İsrail arasında tartışma çıktı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda BM teşkilatının İsrail'den, kara operasyonları kapsamında güney Gazze'deki bir tıbbi depodan malzemelerin 24 saat içinde kaldırılması yönünde bir bildirim aldığını bildirmiş ve İsrail'e emri geri çekmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Filistin topraklarındaki sivil politikalarla ilgilenen İsrail kurumu COGAT, DSÖ'den tahliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 KATİL İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV VE BİNALARI HEDEF ALARAK ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

01:54 İSRAİL REFAH'IN DOĞUSUNDAKİ BİR SU DEPOSUNU VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposu bombardımanın hedefi oldu.

01:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedildi.

4 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

23:53 Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi deposunu boşaltmasını talep eden İsrail'den, bu kararından dönerek sivilleri ve sivil altyapıyı korumasını istedi

23:52 Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu
Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze ile iletişim hatlarının hizmet dışı kaldığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalcilerin sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini tamamen kesmesi sebebiyle, Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada çalışan ekibin tümüyle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesinti sebebiyle ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada meydana gelecek aksamalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

23:38 Bakan Tunç: "İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

21.46 İSRAİL SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NDE İLETİŞİM HİZMETLERİ TAMAMEN KESİLDİ
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Jawwal bugün yaptığı ilk açıklamada ise, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

18.44 GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ KESİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 59'uncu gününde devam ederken, Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tüm telekomünikasyon hizmetleri, devam etmekte olan saldırılar nedeniyle şebekemizin ana unsurlarının bağlantısının kesilmesi nedeniyle kaybedilmiştir. Teknik ekiplerimiz, hizmetleri eski haline getirmek için mevcut tüm imkanlarla durmaksızın çalışmaktadır" denildi.

Söz konusu kesinti nedeniyle internet hizmetlerinin de etkilendiği belirtildi.

18.35 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

17.47 CAN KAYBI 15 BİN 899'A YÜKSELDİ
İsrail'in vahşi saldırılarında 283 sağlık personeli öldürüldü, 56 ambulans kullanılmaz hale geldi, 56 sağlık kuruluşu yıkıldı, 20 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı

17.04 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Şucaiye ve Zeytun mahallelerinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda çoğu çocuk en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının et-Tuhaf Mahallesi'ndeki sivil savunma ekiplerini hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin de kuşatması altındaki Zeytun Mahallesi'ne yoğun hava saldırılarının devam ettiğine işaret edilen haberde, Filistin Kızılayı'nda gönüllü sağlık çalışanı 37 yaşındaki Usame Taye'nin de Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda öldüğü vurgulandı.

15.57 Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında 33 yaşında bir Filistinli öldürüldü. Filistin haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait 40 cipin buldozer eşliğinde kampa ve mahalleye baskın düzenlediğini bildirdi. Ordunun mermi ve göz yaşartıcı gaz atması sonucu en az 17 Filistinli yaralandı.

15.09 El Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i füzelerle bombaladı.

15.02 BM AÇIKLADI: GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek, 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi.



14.31 El Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Aşkelon'u füze bombardımanına tuttu.

HASTANELERDEN CESETLER TAŞIYOR

13.55 Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılara tüm hızıyla devam eden soykırımcı İsrail, yüzlerce sivili katletti. Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana Gazze'deki hastanelere onlarca ceset geldiği bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı genel müdürü Münir el-Barş, El Cezire'ye "Ölü beden akınıyla karşı karşıyayız. Hastanelerimiz artık mağdurlara herhangi bir yardım sunamıyor." dedi. El-Bersh, tüm tıbbi ekipmanların İsrail işgal askerleri tarafından imha edildiğini söyledi.

Birkaç saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin elektriğinin kesileceğini söyleyen el Berş, Filistinli bir kurban El Avda Hastanesi'ne taşınırken sağlık çalışanları ve ambulansların hedef alındığını ve bir görevlinin vurulduğunu söyledi.

40.000 yaralıdan yalnızca 400'ünün güneydeki Refah geçiş kapısına ulaştığını söyleyen el Berş, "Bu, saldırgan, cani bir düşmandır; Tek hedefi var: Soğukkanlılıkla sivilleri öldürmek" dedi.

13.52 İşgalci İsrail güçleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.

12.34 El Kassam mücahitleri Şeyh Rıdvan bölgesinde sıfır mesafeden çok sayıda düşman askerine saldırarak üslerine sağ salim geri dönüyor.

12.21 El Kassam Tugayları, Kibbutz "Nirim"i 114 mm kısa menzilli "Rajom" füze sistemiyle bombaladı.

12.05 George Mason Üniversitesi'nden profesör Muhammed Cherkaoui, İsrail'in yenilenen askeri harekatının Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki nüfusu azaltma yönündeki orijinal planının bir parçası olduğunu söylüyor.

"Önemli olan kayıplar ya da düşmanın Hamas olarak algılanması değil, daha çok Gazze Şeridi'nin jeopolitiğini nasıl yeniden yapılandırabileceğimizle ilgili. O (Netanyahu) hâlâ bu Filistinlilerin bir kısmını Sina'ya, bir kısmını da işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün'e doğru itebileceğine inanıyor" şeklinde konuşan Cherkaoui, "Yani şimdi onun orijinal planına geri dönüyoruz. Bu öldürme doğruluğunun giderek daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'in bir sonraki aşamada uluslararası hukuka uyması ve sivilleri koruması gerektiğini söylediği Tel Aviv'i ziyaretinden sonra ABD'nin pek bir şey yapmadığını belirten Cherjaoui, "Gerçek, söylenen sözden farklıdır." dedi.

11.36 El Kassam Tugayları işgal altındaki Majin şehrinin doğusundaki siyonist mevzilerini füze bombardımanıyla hedef aldıklarını bildirdi.

10.45 Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlileri güneye doğru tahliyeye çağırdı. QR kodlu çağrıyı yineleyen soykırım ordusu Filistinlileri Gazze'den tamamen çıkarmaya çalışıyor.

07.35 Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok bölgeye düzenlenen saldırının ardından Cenin, Silwad, Jaffna, Celazun, Kalkilya ve El Halil'de çok sayıda kişiyi tutukladı.

03:48 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

02:53 Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

02:38 İsrail'in Gazze'de hastane girişine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

02:03 İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

01.25 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.

Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.


00:00 Hamas: İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşu yapması halinde İsrail'in suçlarına ortak olacaktır

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapması halinde, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağını bildirdi.

Hamas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı.

23:10 İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da 2 çocuğu yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin, "Deyr Kıddis" köyüne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli çocuk yaralandı.



21.30 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, X sosyal medya platformundan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.



Elder, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

18.08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

17.58 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir personeli darbederek gözaltında aldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, aşı getirmek için Nablus'taki bakanlık merkezi depolarına gitmekte olan Beytüllahim Sağlık Müdürlüğünde görevli şoför ile arkadaşının Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki Konteynır kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığını belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin Filistin Sağlık Müdürlüğüne ait aracı aradığını ve araçtaki malzemeleri tahrip ettiğini aktardı.



"İSRAİL, SAĞLIK PERSONELİNİ GÖZALTINA ALIYOR, NE ULUSLARARASI HUKUKU NE DE SÖZLEŞMELERİ UMURSUYOR"
Bakanlık personelinin darbedilmesini ve gözaltına alınmasını kınayan Keyle, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki tedavi merkezleri ve ekiplere yönelik kasıtlı saldırılarını her geçen gün daha da artırıyor; hastaneleri bombalıyor, baskın düzenliyor, yaralıları ve sağlık personelini gözaltına alıyor, ne uluslararası hukuku ne de sözleşmeleri umursuyor."

Filistinli Bakan, Birleşmiş Milletler ile uluslararası insan hakları kurumlarına, "tedavi merkezlerine ve sağlık sektöründe çalışan personele, ambulanslar ile ambulans ekiplerine ivedilikle korunma sağlanması için müdahalede bulunmaları" çağrısında bulundu.



BEYTÜLLAHİM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARACIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Bakanlık, Beytüllahim Sağlık Müdürlüğüne ait araca yönelik saldırı ve tahribata ilişkin fotoğrafları yayınladı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, gün içerisinde yaptıkları ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.

17.49 "GAZZE'DE BAĞIRSAK VE CİLT HASTALIKLARININ YAYILMASI" UYARISI
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyardı.

UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, öncesine göre bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti.

16.57 El Kassam Tugayları Beyt Lahia'nın güneyindeki siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle hedef alıyor.

16.55 Filistin Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi'ndeki koşulların "vahim ötesinde" olduğunu söyledi ve kurtarma ekiplerinin İsrail bombardımanından etkilenen herkese ulaşamadığını belirtti. "Her hava saldırısında onlarca sivil öldürülüyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor" diyen Basal, "Eldeki minimum kaynaklarla elimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altında kalanların kalıntılarını çıkarmak için kazmaya başlıyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım herkesi kurtaramayız. Birçoğu enkazın altında kaldı." dedi.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI YİNE HEDEFTE
15.24 Soykırımcı İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Terör devletinin düzenlediği hava saldırısında Cibaliye Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı konutları bombaladığı bildirilirken çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilere ulaşmasının çok zor olduğu, sağlık görevlilerinin soykırımcı İsrail tarafından hedef alındığı ve hayatta kalanlara ulaşmalarının engellendiği bildirildi.

Katil İsrail Cibaliye Kampına saldırdı

12.24 Gazze'deki Devlet Medya Ofisi Genel Müdürü son 24 saatte Gazze'de 700'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

11.42 El Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusunda bir grup siyonist askeri havan toplarıyla bombaladı.

11.25 El Kassam Tugayları, Cebeliye'nin batısına giren siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle hedef alıyor.

11.07 El Kassam Tugayları işgal altındaki Majin şehrinin doğusundaki düşman yoğunlaşmalarını füze bombardımanıyla hedef alıyor.

11.02 Soykırımcı İsrail ordusu, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Sawana mahallesindeki evine baskın düzenledi.

Şeyh Sabri, Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi'nin başkanı ve Kudüs ile Filistin topraklarının eski dini lideridir. Filistin Alimler ve Vaizler Birliği'nin kurucusu ve başkanı, Filistin Yüksek Fetva Konseyi'nin başkanı ve Kudüs'teki Yüksek İslam Otoritesinin başkanıdır.

09.29 Soykırımcı İsrail pazar günü sabah saatlerinde İsrail'in güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 30'dan fazla kişiyi löldürdü. El Cezire muhabiri Hani Mahmud, "Dün geceden itibaren devam eden hava saldırıları Han Yunus'un doğu yakasının büyük bir kısmına zarar verdi ve bölge sakinlerine tehditkar bir tonla şehrin batı yakasına veya Refah şehrine tahliye edilmesi emri verildi. Fakat insanlar Refah'a kaçmaya başlayınca bombardımana maruz kaldılar, bu da Gazze'de güvenli bir yer olmadığı gerçeğini teyit ediyor" dedi.

09.19 El Kassam Tugayları: Bugün şafak vakti Kassam Mücahidleri, Cuhr el-Dik'in doğusundaki mevzilenme noktalarında onlarca işgal askerinin (60 asker) çadırlarda konumlanışını izleyebildi. Bunun üzerine Mücahidler, kalenin etrafına dairesel düzende 3 adet anti-personel bomba yerleştirdi. Saat tam 4.30'da bombalar işgal askerleri arasında patlatıldı.Mücahidlerden biri kuvvetin geri kalanını bitirmek için ilerledi ve Mücahidler çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi.

08.55 DSÖ şefi Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuşatma altındaki bölgedeki tıbbi tesisi ziyaret etti ve Gazze'nin güneyindeki El Nassar hastanesindeki koşulların "yetersizin ötesinde" olduğunu söyledi.

Tesisin kapasitesinin üç katından fazla yani bin hastayla dolu olduğunu ve hastaların "her köşeyi" doldurduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Hastalar yerde bakım görüyordu, acı içinde çığlık atıyorlardı. Bu koşullar yetersiz olmanın da ötesinde, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin bile edilemez. Tanık olduğumuz şeyle ilgili endişemizi ifade edecek kadar güçlü kelimeler bulamıyorum." şeklinde konuştu.

07.41 Hamas yönetimindeki bölgedeki içişleri bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği baskında yedi Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

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