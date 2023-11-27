ABD’li milyarder Elon Musk’tan Netanyahu ve Herzog görüşmesi sonrası skandal Hamas açıklaması! Katillere boyun eğdi

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.
ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.
Katil İsrail'in Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
NETANYAHU PAYLAŞTI MUSK BEĞENDİ
Netanyahu'nun ziyaretle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ABD'li milyarder Elon Musk beğendi.
ABD'li milyarder Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.
KATİL İSRAİL'DEN MUSK AÇIKLAMASI: ANLAŞTIK
Katil İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.
NETANYAHU SOHBET ODASI AÇTI MUSK KATILDI
Katil Netanyahu ile Elon Musk, X'te sohbet odası açtı. Mark Zuckerberg de katıldı. İşgalci İsrail destekçisi çok sayıda şirketin X'ten reklamlarını çekmesinin ardından Musk'ın yaptığı bu ziyaret, "Büyük şirketler reklamları durdurunca Elon koşarak İsrail'e gitti" şeklinde değerlendirmelere yol açtı.
Netanyahu ile görüştükten sonra Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir araya gelen ABD'li milyarder skandal açıklamalara imza attı.
'HAMAS'I ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA BİR ÇARE YOK'
İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından konuşan Musk, "İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler." dedi.
SKANDAL İFADELER: 'GAZZE'DE EĞİTİM DEĞİŞMELİ Kİ YENİ KATİL NESİL YETİŞMESİN'
Musk, "Ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.
30 GÜNDE GERİ DÖNÜŞ: SOYKIRIMCI İLE ANLAŞTI
Musk, 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra Yahudi lobisinden gelen baskılar nedeniyle kararından dönmüş ve Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için İsrail'le prensipte anlaşmıştı. Avrupa Komisyonu ve Apple, Disney ve IBM gibi Yahudi lobileriyle bağlantılı büyük şirketler, X platformundaki reklam harcamalarını askıya almıştı.
Musk'ın son yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada paylaşılan kareler ise asıl katliamı kimin yaptığını bir kez daha ortaya koydu.
VİCDAN SINAVI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ
Musk'ın ziyareti sosyal medyada "vicdan sınavı" olarak değerlendirilirken bazı kullanıcılar Başkan Erdoğan'ın ABD'li milyarderle Türkevi'ndeki buluşması sonrası basına yansıyan kareleri paylaştı. Bir vatandaş ise, "Eğer elindeki bu kitapları okuduysa benim içim rahat." ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KİTABINI HEDİYE ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan Musk'a ziyareti sonrası "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını hediye etmişti.
Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
BARINMA İMKANLARI TÜKENMİŞ HALDE
Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları ise tükenmiş halde.
ŞEHİT SAYISI 14 BİNİ AŞTI
Gazze'deki hükümeti katil İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 14 bini aşmıştı.
MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK
Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye destek olacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" demişti.
"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"
Öte yandan bir kullancının algı dolu "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna cevap veren Elon Musk, "Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
GAZZE'YE DESTEK VERMİŞTİ
Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.
Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.
YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI
Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.
BEYAZ SARAY DAHİ MUSK'I HEDEF ALDI
Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde cevap vermişti.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı.
Musk, kendisini antisemitik ilan eden gazete ve televizyonlara tepki göstermiş, "Geçtiğimiz hafta medyada benim antisemitik olduğumu iddia eden yüzlerce sahte haber çıktı. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. İnsanlık için en iyisini, herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek diliyorum" demişti.