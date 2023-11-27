ABD’li milyarder Elon Musk’tan Netanyahu ve Herzog görüşmesi sonrası skandal Hamas açıklaması! Katillere boyun eğdi

VİCDAN SINAVI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Musk'ın ziyareti sosyal medyada "vicdan sınavı" olarak değerlendirilirken bazı kullanıcılar Başkan Erdoğan'ın ABD'li milyarderle Türkevi'ndeki buluşması sonrası basına yansıyan kareleri paylaştı. Bir vatandaş ise, "Eğer elindeki bu kitapları okuduysa benim içim rahat." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KİTABINI HEDİYE ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan Musk'a ziyareti sonrası "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını hediye etmişti.