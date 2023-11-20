Katil İsrail'den Gazeteci Fuat Kozluklu'ya açık tehdit: "Tabancamın bütün mermilerini vücuduna boşaltırım"

"Yayına 2 dakika vardı, kameranın önüne geçtim. Yanıma tümüyle siyah bir kıyafet ve kafasında şapkası olan bir kişi gelerek, birden kameranın önüne geçti. Neredeyse 'burun buruna' diyebileceğimiz kadar yanıma geldi. Ona, İngilizce 'Merhaba, yayına gireceğim' dedim. 'Türkçe konuş benimle. Türkçe konuş, ben Türkçe biliyorum. Seni yarın sabah burada görmek istemiyorum. Gelirsen tabancamın bütün mermilerini vücuduna boşaltırım.' dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi 'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara yönelik ABD ve Avrupa medyasının tutumu eleştirilirken, bölgedeki gerçekleri aktaran Türk gazeteciler ise tehditlerin hedefi oluyor.







"SADECE BENİ DEĞİL..."

Kozluklu, bu tehditten hemen sonra yayına girdiğini ve yayında da yaşanan olayı aktardığını belirterek, "Ancak bir gözümle de onu takip etmeye devam ediyordum. Yayın sırasında kameraya bakmak yerine onu gözümle takibe aldım. Bizden yaklaşık 4-5 metre kadar uzaklaştı. Cep telefonunu çıkardı ve bizi kayda almaya başladı ama sadece beni değil. O dakikadan sonra o bölgedeki bütün Türk gazetecileri kaydetmeye başladı." ifadelerini kullandı.





Tehdit eden kişinin kendisinin de bulunduğu ve Türk gazetecilerin yayın yaptığı bölgeye daha önce de geldiğine inandığını aktaran Kozluklu, Türk gazetecilerin tamamını cep telefonuyla kaydetmesinin nedeninin bu olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Kozluklu, "Adam gitti, oradaki İsrailli gazetecilerle konuştu ve oradan video çekmeye devam etti. Akabinde gidip arabasına bindi. Gidecekti, tereddütte kaldı ya da bir şov yapmak istiyordu bilemiyorum. Doğrusu, tehdidini açık açık göstermeye çalıştı. Ben fark etmedim ama Serdar Er, CNN Türk muhabiri arkadaşım, silahı havaya kaldırdığını, arabanın camını açıp mermiyi silahına sürdüğünü birebir izlemiş. Zaten polis ifadesinde Serdar'ın bu anlatımı çok etkili oldu. Sonrasında da adam hızla uzaklaştı bölgeden." diye konuştu.