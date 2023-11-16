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Pagan İtalyan monarşisi soykırımcı İsrail’in yanında! Taciz, tecavüz, sapkınlık: İşte dünyaca ünlü lüks marka Gucci’nin arka bahçesi

Pagan İtalyan monarşisinin temel taşlarından dünyaca ünlü lüks marka Gucci, soykırımcı İsrail’e destek vermeye devam ederken geçmiş skandallarıyla yeniden gündeme geldi. Gucci’nin varislerinden Alexandra Zarini’nin üvey babası, annesi ve babaannesine açtığı cinsel taciz davası gündemden düşmüyor. Fakat Gucci’nin arka bahçesinde yaşanan skandallar bununla da sınırlı değil. İşte, her türlü sapkınlığı kutsayan paganizmi yaymaya çalışan Gucci’nin skandalları…

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 10:32 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:32
Pagan İtalyan monarşisi soykırımcı İsrail’in yanında! Taciz, tecavüz, sapkınlık: İşte dünyaca ünlü lüks marka Gucci’nin arka bahçesi

Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama devam ederken gözü dönmüş terör devletine destek veren lüks markaların karanlık yüzü de teker teker ortaya çıkıyor. Terör devletinin finans kaynaklarından biri olan İtalyan markası Gucci, dünyaya paganizm ve LGBT terörünün propagandası yaparken ensest ilişkilerle, taciz ve tecavüz skandallarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

PAGAN İTALYAN MONARŞİSİ DÜNYAYA YÖN VERMEYE ÇALIŞIYOR

Pagan İtalyan monarşisinin temel taşlarından biri olan ve terör devleti İsrail'in başlıca finans kaynaklarından biri olan Gucci, LGBT terörünü dünyaya yaymaya çalışırken aslında LGBT gibi türlü sapkınlıkların temeli olan paganizmi aşılamaya çalışıyor. Kreasyonlarında pagan esintilerine yer veren Gucci, cinsiyetsiz mankenleri ve kıyafetleriyle de dünyaya yön vermek için çaba harcıyor.

GUCCİ'NİN KARANLIK ARKA BAHÇESİ

2019 yılında düzenlenen yeni kreasyon çekiminde antik Yunan tapınağını kullanan ve Pagan kültürünü yansıtan Gucci'nin kreatif direktörü "Bütün kültürümüz oradan başlıyor ve biz beğensek de beğenmesek de o zamanın çocuklarıyız." dedi. İlk okunduğunda "geçmişe yönelik özlem", "tarihe övgü" şeklinde yorumlanabilecek olan bu cümle aslında Gucci'nin karanlık arka bahçesinin en büyük göstergelerinden biri.

Özellikle son yıllarda filmlerde, dizilerde, özellikle de Netflix gibi platformlarda kaçılacak alan bırakmayan "neopaganizm", her dinden ve kültürden insanlara nüfuz etmeye başladı. Sapkınlığı öven hatta sapkınlığı yücelten paganizm, Gucci ailesinde de karşımıza çıkıyor.

SAPKINLIĞI GUCCİ'NİN VARİSİ İFŞA ETTİ

İtalya'da çok yaygın olan ve Gucci ailesinin de benimsediği paganizm, aslında soykırıma desteklerini de dünyaya yaymaya çalıştıkları LGBT terörünün de izahını açıkça yapıyor. Gucci ailesinin sapkınlığı geçtiğimiz yıllarda gündeme damga vuran bir olayla da açıkça ortaya çıkmıştı.

Gucci'nin mirasçısı Alexandra Zarini, 2020 yılında üvey babası Joseph Ruffalo'nun altı yaşından 22 yaşına kadar kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Taciz skandalı ile gündemi sarsan Zarini, ABD mahkemesinde üvey babasına dava açmıştı.

ÜVEY BABADAN YILLAR SÜREN TACİZ

Zarini'nin herkesi sarsan iddiası sadece bununla sınırlı kalmıyor. Zarini annesi Patricia Gucci ve büyükannesi Bruna Palombo'nun da tacizi örtbas ederek suça ortak olduğunu belirtiyor. İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen davada Ruffalo'nun Zarini'nin yatağına çıplak halde girdiği, cinsel organını Zarini'ye gösterdiği gibi iddialar yer alıyordu.

Alexandra Zarini, üvey babasından gördüğü tacizi şu sözlerle anlatmıştı:

Benim adım Alexandra Zarini. Üvey babam, annem, büyükannem ve diğerlerine karşı dava açıyorum çünkü altı yaşından itibaren üvey babam Joseph Ruffalo tarafından cinsel istismara uğradım. Annem Patricia Gucci ve büyükannem Bruna Palombo beni korumadı. Bana kalkan olmadılar. Bunun olmasına izin verdiler. Ama bugün kamuoyu önüne çıkıyorum çünkü bu benim için ne kadar zor olsa da çocuk cinsel istismarına ilişkin yanlış anlamaları ifşa etmenin ve toplum olarak her gün aramızdaki en savunmasız ve masum olan çocuklarımızı korumakta başarısız olduğumuz konusunda farkındalık yaratmanın görevim olduğunu hissediyorum.
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