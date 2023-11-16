Pagan İtalyan monarşisi soykırımcı İsrail’in yanında! Taciz, tecavüz, sapkınlık: İşte dünyaca ünlü lüks marka Gucci’nin arka bahçesi

Özellikle son yıllarda filmlerde, dizilerde, özellikle de Netflix gibi platformlarda kaçılacak alan bırakmayan "neopaganizm", her dinden ve kültürden insanlara nüfuz etmeye başladı. Sapkınlığı öven hatta sapkınlığı yücelten paganizm, Gucci ailesinde de karşımıza çıkıyor.
SAPKINLIĞI GUCCİ'NİN VARİSİ İFŞA ETTİ
İtalya'da çok yaygın olan ve Gucci ailesinin de benimsediği paganizm, aslında soykırıma desteklerini de dünyaya yaymaya çalıştıkları LGBT terörünün de izahını açıkça yapıyor. Gucci ailesinin sapkınlığı geçtiğimiz yıllarda gündeme damga vuran bir olayla da açıkça ortaya çıkmıştı.
Gucci'nin mirasçısı Alexandra Zarini, 2020 yılında üvey babası Joseph Ruffalo'nun altı yaşından 22 yaşına kadar kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Taciz skandalı ile gündemi sarsan Zarini, ABD mahkemesinde üvey babasına dava açmıştı.
ÜVEY BABADAN YILLAR SÜREN TACİZ
Zarini'nin herkesi sarsan iddiası sadece bununla sınırlı kalmıyor. Zarini annesi Patricia Gucci ve büyükannesi Bruna Palombo'nun da tacizi örtbas ederek suça ortak olduğunu belirtiyor. İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen davada Ruffalo'nun Zarini'nin yatağına çıplak halde girdiği, cinsel organını Zarini'ye gösterdiği gibi iddialar yer alıyordu.
Alexandra Zarini, üvey babasından gördüğü tacizi şu sözlerle anlatmıştı:
Benim adım Alexandra Zarini. Üvey babam, annem, büyükannem ve diğerlerine karşı dava açıyorum çünkü altı yaşından itibaren üvey babam Joseph Ruffalo tarafından cinsel istismara uğradım. Annem Patricia Gucci ve büyükannem Bruna Palombo beni korumadı. Bana kalkan olmadılar. Bunun olmasına izin verdiler. Ama bugün kamuoyu önüne çıkıyorum çünkü bu benim için ne kadar zor olsa da çocuk cinsel istismarına ilişkin yanlış anlamaları ifşa etmenin ve toplum olarak her gün aramızdaki en savunmasız ve masum olan çocuklarımızı korumakta başarısız olduğumuz konusunda farkındalık yaratmanın görevim olduğunu hissediyorum.