Pagan İtalyan monarşisi soykırımcı İsrail’in yanında! Taciz, tecavüz, sapkınlık: İşte dünyaca ünlü lüks marka Gucci’nin arka bahçesi

Özellikle son yıllarda filmlerde, dizilerde, özellikle de Netflix gibi platformlarda kaçılacak alan bırakmayan "neopaganizm", her dinden ve kültürden insanlara nüfuz etmeye başladı. Sapkınlığı öven hatta sapkınlığı yücelten paganizm, Gucci ailesinde de karşımıza çıkıyor.

SAPKINLIĞI GUCCİ'NİN VARİSİ İFŞA ETTİ

İtalya'da çok yaygın olan ve Gucci ailesinin de benimsediği paganizm, aslında soykırıma desteklerini de dünyaya yaymaya çalıştıkları LGBT terörünün de izahını açıkça yapıyor. Gucci ailesinin sapkınlığı geçtiğimiz yıllarda gündeme damga vuran bir olayla da açıkça ortaya çıkmıştı.