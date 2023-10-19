SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Hermes, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada, Tiffany&Co, Channel hangi ülkenin, sahipleri kimler? İsrail'i destekleyen lüks markalar listesi 2023!

İşgalci İsrail Ordusu Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam sürecini yürütmeye devam ediyor. Son olarak Gazze'de bir hastaneye yapılan hain saldırıda; hastalar, kadınlar ve çocuklarında aralarında bulunduğu 500 kadar kişi yaşamını yitirdi. İnsanlık ölürken, İsrail'in finans kaynakları arasında olan lüks tüketim markaları da buna göz yumarak işgalcilere göz göre göre destek çıkıyor. Hermes, Channel, Louis Vuitton, Dior gibi dünyanın en pahalı markaları İsrail'in yanında yer alıyor. Peki, bu ünlü markaların sahipleri kim? Hangi marka, hangi ülkeye ait? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:55 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:39
Hermes, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada, Tiffany&Co, Channel hangi ülkenin, sahipleri kimler? İsrail’i destekleyen lüks markalar listesi 2023! 1

Son olarak Gazze'de yaşanan hain bir hastane saldırısında, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu vahim bir tablo ortaya çıktı. Bu trajik olayların yanı sıra, bazı ünlü lüks markaların işgalci İsrail ile olan bağlantıları da gündeme geldi. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior gibi dünyanın en pahalı markaları, İsrail'in finans kaynaklarına destek olmaya devam ediyor. İşte bu markaların sahipleri ve İsrail ile olan bağlantıları hakkında detaylar...

Hermes, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada, Tiffany&Co, Channel hangi ülkenin, sahipleri kimler? İsrail’i destekleyen lüks markalar listesi 2023! 2

Soykırımcı İsrail'in en önemli finans kaynaklarından biri de hiç şüphesiz lüks markalar. Hermes, Louis Vuitton, Prada, Dior ve birçok benzeri marka, Filistin'e ölüm kusan İsrail'e arka çıkıyor.

Gelin bu markaların geçmişine, kurucularına göz atalım...

Hermes, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada, Tiffany&Co, Channel hangi ülkenin, sahipleri kimler? İsrail’i destekleyen lüks markalar listesi 2023! 3

HERMES

Hermès International S.A, 1837 yılında kurulan Fransız lüks bir tasarım evi. Deri ürünler, yaşam tarzı aksesuarları, ev eşyaları, parfümeri, mücevher, saatler ve hazır giyim konularında uzmanlaşmıştır. 1950'lerden bu yana logosu, bir dükalık atlı arabayı tasvir etmektedir.

SON DAKİKA