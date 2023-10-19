Hermes, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada, Tiffany&Co, Channel hangi ülkenin, sahipleri kimler? İsrail'i destekleyen lüks markalar listesi 2023!

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Son olarak Gazze'de yaşanan hain bir hastane saldırısında, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu vahim bir tablo ortaya çıktı. Bu trajik olayların yanı sıra, bazı ünlü lüks markaların işgalci İsrail ile olan bağlantıları da gündeme geldi. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior gibi dünyanın en pahalı markaları, İsrail'in finans kaynaklarına destek olmaya devam ediyor. İşte bu markaların sahipleri ve İsrail ile olan bağlantıları hakkında detaylar...