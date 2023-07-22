İsrail Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de çözüm olmayacağını kabul etti! 15 yıl sonra dikkat çeken ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından hız kesmeden yoğun diplomasi trafiğine davem ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.
Uluslarrası basın görüşmenin 15 yıl sonra bir ilk olacağını belirtirken masada hangi konuların yer alabileceğine odaklandı.
Kritik ziyaretler İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'anın Cenin kentine düzenlediği son yılların en büyük saldırısından 2 hafta sonra gerçekleşiyor.
İsrail'de yargı yetkilerini kısıtlamayı öngören 'reformun' yeniden parlamento gündemine alınması ile halk yeniden sokaklara döküldü. Tel Aviv sokaklarını dolduran protestocular Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken, İsrail medyası gözlerini başbakanın yapacağı Türkiye ziyaretine çevirdi.
Geçtiğimiz aylarda İsrail Basını Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşme ayarlayabilmek için büyük bir çaba verdiğini öne sürerken, The Times of Israel başbakanın iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalıştığını ifade etmişti. Kanal 12 ise "Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.