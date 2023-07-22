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    • Dünya
    • 22.07.2023 12:52
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    • 22.07.2023 12:52
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    İsrail Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de çözüm olmayacağını kabul etti! 15 yıl sonra dikkat çeken ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. İsrail Başbakanı'nın 15 yıl sonra Türkiye'ye yapacağı bu ziyaret tüm dünyada gündem oldu. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervine dair Türkiye’yi içermeden bir çözümün olmadığını kabullenen Tel-Aviv'in bu nedenle ziyareti gerçekleştirdiği düşünülüyor. Uuslararası basın Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı meselesinin gündeme geleceğine dikkat çekerken konuya ilişkin Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası, ilk adımın Berat Albayrak döneminde atıldığını ifade etmişti.

    takvim.com.tr
    İsrail’den 15 yıl sonra dikkat çeken ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından hız kesmeden yoğun diplomasi trafiğine davem ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

    Uluslarrası basın görüşmenin 15 yıl sonra bir ilk olacağını belirtirken masada hangi konuların yer alabileceğine odaklandı.

    Kritik ziyaretler İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'anın Cenin kentine düzenlediği son yılların en büyük saldırısından 2 hafta sonra gerçekleşiyor.

    İsrail'de yargı yetkilerini kısıtlamayı öngören 'reformun' yeniden parlamento gündemine alınması ile halk yeniden sokaklara döküldü. Tel Aviv sokaklarını dolduran protestocular Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken, İsrail medyası gözlerini başbakanın yapacağı Türkiye ziyaretine çevirdi.

    Geçtiğimiz aylarda İsrail Basını Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşme ayarlayabilmek için büyük bir çaba verdiğini öne sürerken, The Times of Israel başbakanın iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalıştığını ifade etmişti. Kanal 12 ise "Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

        İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR
        İsrail basınında yer alan haberlerde görüşme ile ilgili pozitif bir beklenti olduğu görüldü.

        Times of Israel ziyaretin 'bir ilk' olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk başbakan olacağını duyurdu. Gazete iki liderin Türkiye-İsrail ilişkileri ve İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeleri ele almasının beklendiğini belirtti.

        13 YIL SONRA YENİ ORTA DOĞU
        Haaretz Netanyahu'nun ziyaretini duyurduğu haberinde "İsrail ile Türkiye ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için atılacak adımları görüşmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

        Serogs Haber sitesi ise "Böyle bir adım yıllar boyunca hayal olarak kabul edilebilirdi. İki ülke arasındaki ilişkiler derin bir durgunluk içindeydi." diyerek görüşmeyi 'tarihi' olarak yorumladı.

        Jerusalem Post haberi iki ülkenin ilişkilerinde yeni dönem olarak okurlarına aktardı. Erdoğan'ın Abbas ve Netanyahu'yu ayrı ayrı ağırlayacağının yazıldığı haberde, Türkiye ve İsrail arasında su altı doğal gaz projesi konusunda iş birliği yapılabileceği ifade edildi.

            Netanyahu'nun ziyaretinin duyurulduğu haberde, "Mavi Marmara olaylarından ve kopan ilişkilerden 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu." ifadesi vurgulandı.

            BATI'NIN GÜNDEMİ DE GÖRÜŞME
            ABD merkezli Bloomberg, on yılı aşkın süredir devam eden gerilimin ardından yeni sürecin başladığına dikkat çekti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek zirvede önemli konuların ticaret, enerji ve İsrail-Filistin çatışması olacağı ifade edildi.

            Reuters'ta yer alan haberde ise, Başkan Erdoğan ve Netanyahu görüşmesinin ay sonunda gerçekleşeceği vurgulandı. İki ülke arasında on yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir görüşme gerçekleşeceğine dikkat çekildi.

            Netanyahu'nun Türkiye'ye gelişi ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak.

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun." demişti.

                TÜRKİYE OLMDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
                Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

                Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların, iki hükümet arasında özel bir diyalog kanalı açmaya karar verdiği ve bu kapsamda projenin inşasının mümkün olup olmadığı ve fizibilitesinin görüşüleceği bildirilmişti. Daha sonra iki ülke yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştu.

                Görüşmede, İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak doğalgaz boru hattı projesinin detayları ele alınmıştı. İsrail'in en büyük doğalgaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

                Ancak bölgenin sadece rezerv bakımından önemli olması yeterli değil.

                Doğu Akdeniz'de çıkan gazı İsrail aracılığı ile Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıma projesi Türkiye'nin kıta sahanlığını hiçe sayarak gerçekleştirmek isteniyordu. Fakat Türkiye planları bozdu ve Doğu Akdeniz konusunda kararlı bir duruş gösterdi.

                Son dönemde İsrail tarafından yapılan açıklamalar ve Netenyahu'nun ziyareti Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunun en büyük göstergesi.

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                Haberler Dünya İsrail Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de çözüm olmayacağını kabul etti! 15 yıl sonra dikkat çeken ziyaret
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