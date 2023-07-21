Başkan Erdoğan'dan İsrail'in doğal gazını Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya taşıma isteğine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'lı yanıt

Körfez turu dönüşünde Başkan Erdoğan'a yöneltilen en önemli sorulardan biri de Doğu Akdeniz ve doğal gaz oldu. Özellikle İsrail'in Türkiye aracılığıyla doğal gazını Mavi Vatan'dan Avrupa'ya iletmesi hakkındaki konuya yanıt veren Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döneminde yaptığı atılımları işaret etti.

İşte Erdoğan'a Mavi Vatan hakkında yöneltilen sorular ve yanıtları:

SORU: Mısır ile ilişkilerin düzelmekte olduğu bir dönemde bu turunuz gerçekleşti. Aktüel ekonomik çerçeve gayet olumlu. Bu çerçevenin dışında nasıl sonuçlar bekleyebiliriz? Mesela Doğu Akdeniz jeopolitiği ve Mavi Vatan'a dair meselelerde Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın mevcut pozisyonlarını dikkate aldığımızda Körfez turunun etkileri nasıl olur?

CUMHURBAŞKANI: Bu Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti. Yani Mısır ile büyükelçilerin atanmış olması, bizler için bölgede yeni bir gelişmenin olması durumudur. Bundan dolayı memnun olduklarını gördüm. Şimdi gerek bakan arkadaşlarımız gerek iş insanlarımız Mısır ile ilişkilerini geliştiriyorlar. Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi özellikle ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır. Bir de Libya ile doğal gaz noktasında attığımız adımlar, aldığımız mesafeler var. Bu da birilerini rahatsız etmişti. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Mısır ile ilişkileri çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Önümüzde Libya'ya inşallah bir ziyaretim olacak. Libya ile birlikte belki Kuzey Afrika'da bazı ülkelere de bir ziyaret turu düzenleme durumumuz olabilir. Bu ziyaretleri yapmadan mesafe almanız mümkün değil.