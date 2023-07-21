Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Putin ile ağustosta yapacağımız görüşmede...

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşının en başından bu yana ili ülke arasında arabuluculuk yaptı. Öyle ki Avrupa ve Afrika ülkelerinde gıda krizi yaşanmaması için İstanbul'u bir merkez yaparak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasına vesile oldu.
Geçtiğimiz günlerde ise Kremlin'den Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğu açıklaması geldi. Açıklamanın ardından tüm dünyanın gözü Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a çevrildi.
Körfez turu dönüşünde gazetecilerin Tahıl Koridoru Anlaşması sorusunu da yanıtlayan Erdoğan Putin ile ağustos ayında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:
SORU: Rusya'nın gıda koridorunu kapatma meselesi Avrupa basınında şöyle yer aldı. "İsveç'e NATO'da yeşil ışık yakılması, Türkiye'nin arabuluculukta önemini azalttı" gibi ifade ediliyor. Böyle bir görüşe katılır mısınız?
CUMHURBAŞKANI: Onların bu görüşlerine katılmıyorum. Tam aksine biz, şu anda Rusya ile ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Gerek Dışişleri Bakanım Hakan Bey gerek MİT Başkanım İbrahim Bey görüşmelerini devam ettiriyorlar. Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyareti ile inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana.
Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir. Karadeniz Tahıl Girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyondan fazla tahılın sevkini sağladık. Küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtik.
Sonuçları itibariyle bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır.
Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAHIL KORİDORU SÖZLERİ DÜNYA BASININDA
'Erdoğan hala umutlu' başlığını atan Alman Frankfurter Rundschau 'Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatına ilişkin anlaşmayı durdurdu. Erdoğan anlaşmayı kurtarmak istiyor ve müzakereleri duyuruyor' dedi.
Haberinde Erdoğan'ın körfez turu öncesinde yaptığı açıklamalara yer veren Alman gazete Türkiye'nin müzakerelere başladığını yazdı.