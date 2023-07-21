Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Putin ile ağustosta yapacağımız görüşmede...

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşının en başından bu yana ili ülke arasında arabuluculuk yaptı. Öyle ki Avrupa ve Afrika ülkelerinde gıda krizi yaşanmaması için İstanbul'u bir merkez yaparak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasına vesile oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Kremlin'den Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğu açıklaması geldi. Açıklamanın ardından tüm dünyanın gözü Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a çevrildi.

Körfez turu dönüşünde gazetecilerin Tahıl Koridoru Anlaşması sorusunu da yanıtlayan Erdoğan Putin ile ağustos ayında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.