Son dakika: Provokatif eylemler İskandinavların üyelik umutlarını baltaladı! Finlandiya: NATO sürecinde mola gerekiyor

Billström, İsveç'in "Geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu" söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici." dedi.

Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." dedi.

SÖZDE ERDOĞAN MAKETİNE SOPALARLA SALDIRDILAR

Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde Başkan Erdoğan'ı simgeleyen bir makete sopalarla saldırdı. Ters çevrilmiş sözde Erdoğan maketine sırasıyla sopalarla vuran örgüt yandaşları, bu anları kaydetti.