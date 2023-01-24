Son dakika: Provokatif eylemler İskandinavların üyelik umutlarını baltaladı! Finlandiya: NATO sürecinde mola gerekiyor

Son dakika haberi... İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları provokatif eylemleri ile aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısının ardından Finlandiya'dan önemli bir açıklama geldi.
ARA VERİLMESİ GEREKİYOR
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi.
Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi." diye konuştu.
Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.
İKİ AYRI ÜYELİK PAKETİ İHTİMALİ
İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.
28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek.