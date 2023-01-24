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    • Dünya
    • 24.01.2023 10:19
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    • 24.01.2023 10:51
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    Son dakika: Provokatif eylemler İskandinavların üyelik umutlarını baltaladı! Finlandiya: NATO sürecinde mola gerekiyor

    Son dakika haberi... İsveç'te terör örgütü sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan eylemleri ile Stockholm büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı sonrası ipler gerildi. Başkan Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İsveç'in NATO süreci için artık destek beklememesi gerektiğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde bir mola gerekiyor." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Finlandiya: NATO sürecinde mola gerekiyor

    Son dakika haberi... İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları provokatif eylemleri ile aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısının ardından Finlandiya'dan önemli bir açıklama geldi.

    ARA VERİLMESİ GEREKİYOR
    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi.

    Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi." diye konuştu.

    Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

    İKİ AYRI ÜYELİK PAKETİ İHTİMALİ
    İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.

    28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek.

        Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

        SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
        Sabah gazetesinin haberine göre; üçlü muhtıra maddelerinde Finlandiya'da İsveç'e nispeten daha az problemli başlık bulunuyor. İki ülkenin başvurusunun ayrı ele alınmasının İsveç'te yaşanan provokasyonlar silsilesi öncesinde konuşulduğu, İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üyelik yönünde irade ortaya koyduğu öğrenildi.

        Bu nedenle "paket üyeliğin" rafa kalkması halinde Finlandiya'nın maddeleri yerine getirmesinin daha kısa sürebileceği öngörülüyor.

        Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

        YENİ PROVOKASYON
        Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

            Başkan Erdoğan'ın politikalarını protesto etmeyi planladığını ifade eden gazetenin bu hadsizliğine de İsveç yönetimi ses çıkarmadı.

            Gazetenin yayın politikası göz önüne alındığında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğu, Kürt toplumu ile terör örgütünü ayırt etmekten aciz olduğu gözlemlenebiliyor.

            TEDBİR ALINABİLİR
            Muhtıra maddelerine uyacağı sözünü veren İsveç'te, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve yenilenen maddeler provokasyonlara mani olamadı. Yılbaşından bu yana PKK'lı teröristler ülkede ırkçı ve nefret suçu içeren eylemlere imza attı.

                Ankara, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan terörle mücadele yasasının da benzer eylemlere mani olabileceğine şüphe ile bakıyor.

                Anayasanın kanunların üzerinde olmasından hareketle siyasi irade ile bu tür eylemlerin önüne geçilmesinin mümkün olduğu, buna rağmen tedbir alınmadığı ifade ediliyor.

                KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI
                Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.

                Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Paludan skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin İsveç'ten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi.

                    Billström, İsveç'in "Geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu" söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici." dedi.

                    Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." dedi.

                    SÖZDE ERDOĞAN MAKETİNE SOPALARLA SALDIRDILAR
                    Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde Başkan Erdoğan'ı simgeleyen bir makete sopalarla saldırdı. Ters çevrilmiş sözde Erdoğan maketine sırasıyla sopalarla vuran örgüt yandaşları, bu anları kaydetti.

                    TERÖRİSTLER İSVEÇ MEYDANLARINDA CİRİT ATIYOR
                    Sürekli olarak terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

                    Geçtiğimiz günlerde Stockholm'de düzenlenen bir gösteride Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir maketin başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer maketin eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

                        Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü. Yola Başkan Erdoğan'ın afişlerini seren terör örgütü yandaşları bu afişlerin üzerinde yürüdü.

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                        Haberler Dünya Son dakika: Provokatif eylemler İskandinavların üyelik umutlarını baltaladı! Finlandiya: NATO sürecinde mola gerekiyor
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