Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına kalkan olan İsveç'e NATO kapısını kapattı: Namussuzluğa alçaklığa haddini bildiririz





İsveç makamlarının böylesi bir alçaklığa göz yummasının sonuçları olacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Birileri bize alçaklık yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç bize hak ve özgürlükten bahsetmesin. (İsveç) Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu; İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir. İslam dini, peygamber efendimizin vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığa kavuşmak bir nasip işidir.