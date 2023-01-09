Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.01.2023 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 17:06
    ABONE OL

    ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: 2023 yılının en önemli seçimi! "Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir"

    Türkiye'deki seçimlere kısa bir süre kala Başkan Erdoğan'ın güçlü liderlik diplomasisi devam ederken 6'lı masa adayını henüz belirleyemedi. Yabancı basın ise Türkiye'deki seçimleri yakında takip ediyor. Son olarak ABD merkezli dünyaca ünlü Bloomberg ve The Washington Post gazeteleri Türkiye'deki seçimi "2023 yılının en önemli seçimi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'deki muhalifler ve Batılı liderlerin olumsuz görüşlerine rağmen seçime çok güçlü girdiğine dikkat çekilerek, "Bundan sonra kimin veya neyin geleceği konusunda iyimser olamazlar." denildi. Ekonomideki düzelmenin devam etmesi durumunda Başkan Erdoğan'ın seçimde açık ara fark atacağının belirtildiği analizde, "Her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir

    Türkiye'deki seçimlere kısa bir süre kala Başkan Erdoğan'ın güçlü liderlik diplomasisi devam ederken 6'lı masa adayını henüz belirleyemedi.

    ABD BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
    ABD merkezli dünyaca ünlü gazeteler Bloomberg ve The Washington Post Türkiye'deki seçimlere ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.



    2023 YILININ EN ÖNEMLİ SEÇİMİ
    Bobby Ghosh imzasını taşıyan analizde Türkiye'deki seçimler "2023 yılının en önemli seçimi" başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

    TEK SEÇİM 4 KITA
    Bloomberg gazetesinde yer alan haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki iktidarını üçüncü on yıla yaymaya çalışacağı seçim olarak gösterilen kritik oy verme işlemenin 18 Haziran'da gerçekleşeceği belirtilirken, "Sonuç, Washington ve Moskova'nın yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek." ifadelerine yer verildi.

    Haberde Royal United Services Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Ziya Meral'in değerlendirmelerine de yer verildi. Türkiye'de seçimlerin birçok ülkeyi ilgilendirdiğine dikkat çekilen haberde Meral, "Türkiye orta güç olabilir ama büyük güçlerin onun seçiminde çıkarı var" dedi.

    "BUNDAN SONRA KİMİN VEYA NEYİN GELECEĞİ KONUSUNDA İYİMSER OLAMAZLAR"
    Başkan Erdoğan'ın dünya meselelerindeki başalarılarına değinilen haberde yurt dışında seçim beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çekildi. Haberde Başkan Erdoğan'ın iktidardan gitmesini isteyenlerin kimin iktidara geleceği konusunda pek de iyimser olmadığının altı çizilerek, "Bundan sonra kimin veya neyin geleceği konusunda iyimser olamazlar." denildi.


        Batılı liderlerin Başkan Erdoğan'ı iktidarda görmek istemediğinin belirtildiği yazıda Türkiye'de muhalif isimlerin görüşlerine de yer verildi. Gazete Başkan Erdoğan yürüttüğü "lider diplomasisi"ne rağmen, "Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir söylem savurdu. Ankara'nın Washington ile ilişkileri, üst düzey Türk yetkililerin ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemekle ve terörist gruplarla suç ortaklığı yapmakla suçladığı noktaya kadar gerginleşti." diyerek Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü hafife almaya çalıştı.

        MUHALEFET KAZANIRSA BATI DAHA RAHAT OLACAK
        Muhalif olduğunu bilinen EDAM'ın direktörü Sinan Ülgen'in açıklamalarına yer veren gazete, "Halefi Türkiye'yi farklı bir dış politika aktörüne dönüştürecek, Batılı bir ulus olarak konumundan daha rahat olacak" görüşüne yer verdi. Böylece ABD ve Avrupa'nın muhalefete desteği bir kez daha deşifre oldu.

        Değişim gerçekleşse bile devlet geleneğinde hızlı bir değişimin gerçekleşmeyeceğine dikkat çekilen haberde, Başkan Erdoğan'ın kurduğu yapıları yıkmanın kolay olmayacağı ifade edildi. Haberde, "Görev daha da zor olacak çünkü partisi AK Parti, değişime şiddetle direnecek bir parti olarak parlamentoda önemli bir mevcudiyetini sürdürecek." denildi.

        "MUHALİF ANKET ŞİRKETİ: ERDOĞAN'A DESTEK ARTIYOR"
        CHP'nin anketçilerinden Metropoll Araştırma şirketinin anketine yer verilen haberde, "Metropoll tarafından Ekim ayı sonlarında yapılan bir anket, Erdoğan'a desteğin bir yıl önceki yaklaşık %39'dan %47,6'ya çıktığını gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

        6'LI MASADA ADAY BELLİ DEĞİL
        6'lı masanın başarısız bir siyaset ve seçim süreci yürüttüğüne dikkat çekilen haberde, "Seçim gününe altı aydan az bir süre kaldı ve henüz cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadılar. Önde gelen iki aday, ana muhalefet partisi CHP'den: İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve uzun süredir parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı Tablo da Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için net bir strateji ifade etmekte yavaş kaldı. Geçen ayın başlarında CHP nihayet gündeme benzer bir şey açıkladı, ancak uzun zamandır büyük yatırımların havadar vaatlerinde ve ayrıntılarda yetersizdi" denildi.

            JEREMY RIFKIN ADINA BİLE YER VERİLMEDİ
            Analizde, CHP'nin açıkladığı vizyon programına yer verildi ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve fondaş medyanın parlattığı ABD'li sömürge bekçisi yeni danışman Jeremy Rifkin'in adına bile yer verilmedi.

            Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki adaylık savaşına da yer verilen haberde İmamoğlu'nun adaylık için gerçekleştirdiği Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna da yer verildi. Haberde, "Karar muhalefeti arkasında birleştirdi ve cumhurbaşkanı adayı olma şansını artırmış olabilir." denildi. Kılıçdaroğlu'nun ise Başkan Erdoğan karşısında kazanma şansının az olduğuna dikkat çekildi.

            HER TÜRLÜ RAKİBİ GERİDE BIRAKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR
            Başkan Erdoğan'ın seçime güçlü rakamlarla gireceğine dikkat çeken analizde, "Özellikle ekonomi baharda toparlanma belirtileri gösterirse, her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösteriyor." ifadeleri kullandıldı. Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gelen yatırımlara, banka mevduatlarına ve Putin'in Türkiye'yi Rusya'nın doğal gaz ihracatı için bir merkez haline getirme vaatlerine güvendiğine dikkat çekilen haberde Karadeniz'deki doğal gaz keşfine işçi, memur ve emekliye yapılan zamlara da yer verildi.

            "TÜRKLER OYLARINI KULLANANA KADAR BATILI LİDERLER GERGİN DURUMDA KALACAK"
            Başkan Erdoğan'ın başörtüsü ve aileyi korumaya alan anayasal düzenlemeler yaptğına yer verilen haberde, teröre karşı da mücadele ettiğine yer verildi. Büyük bir skandala imza atarak "PKK terör örgütü" "Kürt terörü" şeklinde ifade eden gazete, Yunanistan'a karşı yürütülen mücadelenin seçimler için olduğunu iddia ederek yıllardır süren ABD propagandasını devam ettirdi. Son olarak Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'ın seçilmesinin yüksek bir olasılık olduğuna yer verilen haberde, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak." denildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Dünya ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: 2023 yılının en önemli seçimi! "Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir"
                SON DAKİKA