ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: 2023 yılının en önemli seçimi! "Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir"

MUHALEFET KAZANIRSA BATI DAHA RAHAT OLACAK

Muhalif olduğunu bilinen EDAM'ın direktörü Sinan Ülgen'in açıklamalarına yer veren gazete, "Halefi Türkiye'yi farklı bir dış politika aktörüne dönüştürecek, Batılı bir ulus olarak konumundan daha rahat olacak" görüşüne yer verdi. Böylece ABD ve Avrupa'nın muhalefete desteği bir kez daha deşifre oldu.

Değişim gerçekleşse bile devlet geleneğinde hızlı bir değişimin gerçekleşmeyeceğine dikkat çekilen haberde, Başkan Erdoğan'ın kurduğu yapıları yıkmanın kolay olmayacağı ifade edildi. Haberde, "Görev daha da zor olacak çünkü partisi AK Parti, değişime şiddetle direnecek bir parti olarak parlamentoda önemli bir mevcudiyetini sürdürecek." denildi.

"MUHALİF ANKET ŞİRKETİ: ERDOĞAN'A DESTEK ARTIYOR"

CHP'nin anketçilerinden Metropoll Araştırma şirketinin anketine yer verilen haberde, "Metropoll tarafından Ekim ayı sonlarında yapılan bir anket, Erdoğan'a desteğin bir yıl önceki yaklaşık %39'dan %47,6'ya çıktığını gösterdi." ifadeleri kullanıldı.