ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: 2023 yılının en önemli seçimi! "Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir"

Türkiye'deki seçimlere kısa bir süre kala Başkan Erdoğan'ın güçlü liderlik diplomasisi devam ederken 6'lı masa adayını henüz belirleyemedi.
ABD BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
ABD merkezli dünyaca ünlü gazeteler Bloomberg ve The Washington Post Türkiye'deki seçimlere ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.
2023 YILININ EN ÖNEMLİ SEÇİMİ
Bobby Ghosh imzasını taşıyan analizde Türkiye'deki seçimler "2023 yılının en önemli seçimi" başlığıyla okuyuculara duyuruldu.
TEK SEÇİM 4 KITA
Bloomberg gazetesinde yer alan haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki iktidarını üçüncü on yıla yaymaya çalışacağı seçim olarak gösterilen kritik oy verme işlemenin 18 Haziran'da gerçekleşeceği belirtilirken, "Sonuç, Washington ve Moskova'nın yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek." ifadelerine yer verildi.
Haberde Royal United Services Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Ziya Meral'in değerlendirmelerine de yer verildi. Türkiye'de seçimlerin birçok ülkeyi ilgilendirdiğine dikkat çekilen haberde Meral, "Türkiye orta güç olabilir ama büyük güçlerin onun seçiminde çıkarı var" dedi.
"BUNDAN SONRA KİMİN VEYA NEYİN GELECEĞİ KONUSUNDA İYİMSER OLAMAZLAR"
Başkan Erdoğan'ın dünya meselelerindeki başalarılarına değinilen haberde yurt dışında seçim beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çekildi. Haberde Başkan Erdoğan'ın iktidardan gitmesini isteyenlerin kimin iktidara geleceği konusunda pek de iyimser olmadığının altı çizilerek, "Bundan sonra kimin veya neyin geleceği konusunda iyimser olamazlar." denildi.