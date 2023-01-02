Financial Times'in Erdoğan çaresizliği! Kazanacağını anlayınca seçim öncesi manipülasyona başladılar

İngiliz Financial Times Gazetesi, farklı alanlarda çalışan editör, muhabir ve yazarlarına 2023 ile ilgili öngörülerini sorduğu haberde yine Türkiye aleyhine skandal ifadeler kullanarak büyük bir manipülasyona imza attı.
İNGİLİZLERİN ERDOĞAN ÇARESİZLİĞİ
Haberde Türkiye ile ilgili bölümde yer alan "Türkiye'nin Haziran seçimlerinde Erdoğan dönemi sona erecek mi?" sorusuna yanıt veren FT Türkiye muhabiri Laura Pitel'in ifadesi İngilizlerin Başkan Erdoğan karşısındaki çaresizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
SATIR ARASINDA SKANDAL MESAJLAR
Pitel, seçimi Başkan Erdoğan'ın kazanacağını ifade ederken, satır arasında verdiği skandal mesajlarla algı operasyonu çabası içerisine girdi. Pitel soruya yanıtında, "Recep Tayyip Erdoğan azalan popülaritesine karşın iktidarda kalmak için adil ya da hileli bir yöntemler yağmuruna başvuracak. İktidarını üçüncü on yıla genişletmesi, Türkiye'nin zaten sorunlu olan ekonomisinde ağır sonuçlara yol açacak, yaşam standartlarındaki düşüşü kötüleştirecek ve kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama getirecek." ifadelerini kullandı.