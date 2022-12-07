ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı sarstı: "Başaramadık" manşetleriyle ağladılar

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Bu haber Yunan medyasında çalkalandı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçeceğine kesin gözüyle bakan Yunanistan "hava sahası" mesajıyla avunmaya kalktı.
MİÇOTAKİS'TEN KİRLİ ÇALIŞMA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı Türkiye ile ilişkileri adeta kopma noktasına getirmişti. Yunanistan bu skandal sonrası Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği sürekli arttırırken ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdürüyordu.
YUNANİSTAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Ancak Yunanistan'ın hayalleri ABD'nin son hamlesi ile suya düştü. Silahlanma yarışına hız veren Yunanistan, Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emindi ancak işler istediği gibi gitmedi. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.
KISITLAYICILAR MADDELER YER ALMADI
Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.