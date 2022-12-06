Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adalar'ı silahlandıran Yunanistan'a tepki: Egemenliği tartışılır

Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Bir gece ansızın' demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın.