Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adalar'ı silahlandıran Yunanistan'a tepki: Egemenliği tartışılır

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatlarına "İhlalden vazgeçmezlerse egemenliği tartışılır" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
ATİNA'DAN ADALARDA TATBİKAT
Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor. Madrid'deki toplantıda imzalanan ahidname gösteriyor ki beklentilerimiz karşılık buluyor. İsveç'teki yeni hükümetle birlikte olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da kaldırdıklarını söylediler.