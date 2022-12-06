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    • 06.12.2022 12:31
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    • 06.12.2022 12:58
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adalar'ı silahlandıran Yunanistan'a tepki: Egemenliği tartışılır

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatlarına "İhlalden vazgeçmezlerse egemenliği tartışılır" ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatlarına "İhlalden vazgeçmezlerse egemenliği tartışılır" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    ATİNA'DAN ADALARDA TATBİKAT

    Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız.

    Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Bir gece ansızın' demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın.

    FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

    Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor. Madrid'deki toplantıda imzalanan ahidname gösteriyor ki beklentilerimiz karşılık buluyor. İsveç'teki yeni hükümetle birlikte olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da kaldırdıklarını söylediler.

        İki ülke arasında uygulamada herhangi bir ayrım yapmıyoruz.

        YUNAN ORDUSU RODOS VE MİDİLLİ'DE ATEŞLE OYNADI

        CNN Yunanistan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Adalara güç yansıması-Türkiye'nin provokasyonlarına yanıt' başlıklı haberinde Fethiye ve Marmaris'in karşısında yer alan Rodos Adası'nda Yunan ordusunun giriştiği tatbikatın Türk Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan bildiriye karşılık olduğunu yazdı. MGK bildirisinde, Yunanistan'ın derhal Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırması gerektiği vurgulanmıştı.

        Habere göre, COLLOSSOS adı verilen tatbikat Ayvalık'ın karşısındaki Midilli Adası'nda da aynı gün gerçekleşti. Rodos'un Kattavia üssündeki Türkiye karşıtı gövde gösterisinde helikopterler havalandı, tanklar, çoklu roketatarlar sahne aldı ancak en sıra dışı gelişme Amerikan M1117 zırhlı araçlarının tatbikata katılması oldu.

        Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da tatbikatı yerinde izledi. CNN Yunanistan, M1117'lerin Ankara'nın ilgisini çektiğini savundu.
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        Adalar’ı silahlandıran Yunanistan’a tepki
        Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adalar'ı silahlandıran Yunanistan'a tepki: Egemenliği tartışılır
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