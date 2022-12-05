Yunan basınında KIZILELMA korkusu: Nasıl başa çıkacağız?

Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.