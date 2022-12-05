Yunan basınında KIZILELMA korkusu: Nasıl başa çıkacağız?
Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA tekerlek kesme testini başarıyla geçti. Talos isimli çakma İHA'sıyla Türkiye'yi korkutacağını iddia eden Yunan basınında ise KIZILELMA en önemli manşetlerden biriydi. Kızılelma'nın isminden bile endişe duyulduğu belli olan haberde, "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" denildi.
Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.
"ZOR TUTUYORUZ"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.
Yunan basını ise Kızılelma'yı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, "Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi" ifadeleri kullanıldı. 1 buçuk kilogram faydalı yük taşıyabilme kabiliyeti olduğu ve havadan karaya ve havadan havaya görevler icra edebildiği ifade edildi.
ÖZELLİKLERİ VURGULANDI
926 kilometre menzile sahip olduğu yazılan Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiye'nin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncı'dan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelma'nın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı.
Özellikle Kızılelma'nın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.