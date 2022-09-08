Başkan Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla birçok ülkeden taziye mesajları yayınlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
ÜLKELER PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısı düzenlediği sırada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında öldüğünün açıklanması üzerine taziyelerini bildirdi.
Jean-Pierre, "Dualarımız ve kalplerimiz Kraliçe'nin ailesi ve İngiltere halkıyla. Başkan Joe Biden'ın söyleyeceklerinin önüne geçmek istemem. Önce ondan bir şeyler duyun." dedi.
ABD ve İngiltere arasındaki bağların her geçen gün güçlendiğini belirten Jean-Pierre, "İngiltere bizim en yakın müttefiklerimizden biri. Tekrar söylüyorum kalbimiz İngiltere ile." diye konuştu.