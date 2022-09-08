Başkan Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kraliçe'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kraliçe Elizabeth'in 70 yıldan fazla süre içinde özverili liderlik ve kamu hizmetinin örneği olduğunu dile getiren Stoltenberg, Kraliyet Ailesi, NATO müttefikleri İngiltere ve Kanada ile İngiliz Milletler Topluluğu halkına başsağlığı diledi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıla aşkındır İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini temsil ettiğini belirtti.

Macron, "Onu, Fransa'nın dostu, ülkesine ve asrına iz bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına Eyfel Kulesi'nin ışıklarının bu gece söndürüleceğini açıkladı.

II. ELIZABETH HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Steinmeier Instagram'dan yayınladığı mesajda, Kraliçe'nin vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesi'ne en derin taziyelerini iletti.

Almanya Cumhurbaşkanı, "Sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada büyük saygı ve itibar görüyordu. Almanya da Majesteleri'nin yasını tuttu. Bugün milyonlarca Alman, Birleşik Krallık halkıyla yas ve yürekten sempati duygularıyla birbirine bağlı hissediyor. Onun engin deneyimi ve görevini örnek bir şekilde yerine getirmesi yaşayan hafızamızda kalacaktır. Onun ölümü derin bir yaradır, bir dönemin sonudur." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ülkesinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e minnettar kalacağını belirtti.

Baerbock Twitter'dan, "Neredeyse 100 yıl boyunca ülkesi için bir güç ve güven kaynağı olan Kraliçe 2. Elizabeth'in yasını İngiliz dostlarımızla birlikte tutuyoruz. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra bize el uzattığı için ona sonsuza kadar minnettar kalacaktır." paylaşımında bulundu.