İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth! Yeni Kral Prens Charles oldu

KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA'NIN "KRALİÇE" OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.