O bir Instagram bağımlısı: İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın çok konuşulan paylaşımları

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss bir Instagram bağımlısı. Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma onayını alan ve dün yeni kabinesini açıklayan yeni başbakandan İngiliz medyasında 'İnstagrammer' olarak bahsediliyor.
Truss'ın Instagram hesabı İngiltere'nin yeni lideri hakkında pek çok fikir veriyor. Truss, Cadılar Bayramı'nda paylaştığı "şeytan" pozuyla, ünlüler ve kedilerle çektiği selfilerle, popüler kültürü yakından takip eden esprili paylaşımları ile sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçiler arasında.
İşte Truss'ın Instagram paylaşımları:
ÜNLÜLERLE SELFİE
Ünlülerle tanışmayı ve fotoğraf çektirmeye çok seven Truss'ın Instagram hesabında Taylor Swift ile fotoğrafı bulunuyor.
Truss'un profilindeki diğer ünlü selfieleri arasında Georgia Toffolo ve Sir Andrew Lloyd Webber var.
KAHVALTI VE KEDİ SEVER
Instagram hesabı liderlik kampanyası sırasında başka isimler tarafından yönetilen Truss daha önceleri sayfasını güzel kahvaltı fotoğrafları ile süslüyordu.
Truss'ın en sevdiği kahvaltı biçimi ise içinde pastırma, sahanda yumurta, sosis, mantar, kuru fasulye, kızarmış ekmek, ızgara domates ve çay bulunan 'klasik İngiliz lahvaltısı'.