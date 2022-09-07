O bir Instagram bağımlısı: İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın çok konuşulan paylaşımları

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss bir Instagram bağımlısı. Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma onayını alan ve dün yeni kabinesini açıklayan yeni başbakandan İngiliz medyasında 'İnstagrammer' olarak bahsediliyor.

Truss'ın Instagram hesabı İngiltere'nin yeni lideri hakkında pek çok fikir veriyor. Truss, Cadılar Bayramı'nda paylaştığı "şeytan" pozuyla, ünlüler ve kedilerle çektiği selfilerle, popüler kültürü yakından takip eden esprili paylaşımları ile sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçiler arasında.

İşte Truss'ın Instagram paylaşımları:

ÜNLÜLERLE SELFİE

Ünlülerle tanışmayı ve fotoğraf çektirmeye çok seven Truss'ın Instagram hesabında Taylor Swift ile fotoğrafı bulunuyor.