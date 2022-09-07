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    • Dünya
    • 07.09.2022 11:33
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    • 07.09.2022 12:40
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    O bir Instagram bağımlısı: İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın çok konuşulan paylaşımları

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss aktif bir Instagram kullanıcısı. Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma onayını alan ve dün yeni kabinesini açıklayan yeni başbakan paylaşımları ile çok konuşuluyor. İşte Instagram hesabının Truss hakkında söyledikleri....

    İngiltere’nin yeni Başbakanı bir Instagram bağımlısı

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss bir Instagram bağımlısı. Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma onayını alan ve dün yeni kabinesini açıklayan yeni başbakandan İngiliz medyasında 'İnstagrammer' olarak bahsediliyor.

    Truss'ın Instagram hesabı İngiltere'nin yeni lideri hakkında pek çok fikir veriyor. Truss, Cadılar Bayramı'nda paylaştığı "şeytan" pozuyla, ünlüler ve kedilerle çektiği selfilerle, popüler kültürü yakından takip eden esprili paylaşımları ile sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçiler arasında.

    İşte Truss'ın Instagram paylaşımları:

    ÜNLÜLERLE SELFİE

    Ünlülerle tanışmayı ve fotoğraf çektirmeye çok seven Truss'ın Instagram hesabında Taylor Swift ile fotoğrafı bulunuyor.

    Truss'un profilindeki diğer ünlü selfieleri arasında Georgia Toffolo ve Sir Andrew Lloyd Webber var.

    KAHVALTI VE KEDİ SEVER

    Instagram hesabı liderlik kampanyası sırasında başka isimler tarafından yönetilen Truss daha önceleri sayfasını güzel kahvaltı fotoğrafları ile süslüyordu.

    Truss'ın en sevdiği kahvaltı biçimi ise içinde pastırma, sahanda yumurta, sosis, mantar, kuru fasulye, kızarmış ekmek, ızgara domates ve çay bulunan 'klasik İngiliz lahvaltısı'.

        Truss ayrıca bir hayvansever. Hesabında özellikle kedilerle çektirdiği fotoğraflarla yeni liderin bir "kedi insanı" olduğu söylenebilir.

        POPÜLER KÜLTERE HAKİM


        Truss, yeni kabininde olduğu söylenenler de dahil olmak üzere Muhafazakar partideki meslektaşlarıyla da sık sık selfie paylaşıyor.

        İki genç kız annesi olan Truss popüler kültürü de yakından takip ediyor. Truss paylaştığı bir fotoğrafta, Bodyguard dizisine atıfta bulunarak Richard Madden gibi bir korumaya ihtiyacı olduğunu yazmıştı.

        İYİ BİR AŞÇI


        Yemek hesaplarını takip ettiği görülen Truss en çok kızlarına pasta yapmayı seviyor.
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            Haberler Dünya O bir Instagram bağımlısı: İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın çok konuşulan paylaşımları
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