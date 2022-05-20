The Economist kıyamet senaryosu çizdi! Kaos hep bunların kapağıyla geldi: Yaklaşan gıda felaketi

BUĞDAY FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Economist haberinde yıl başından bu yana yüzde 53 artan buğday fiyatlarının, Çin ve Hindistan'ın endişe verici sıcak hava dalgası nedeniyle ihracatı askıya alacağını açıklamasının ardından 16 Mayıs'ta yüzde 6 daha arttığı belirtildi.

"İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLECEK"

1,6 milyar insanın açlık korkusu çektiği belirtilen haberde "Yaklaşık 250 milyon kişi kıtlığın eşiğinde. Muhtemel olduğu gibi, savaş uzarsa ve Rusya ve Ukrayna'dan gelen tedarik sınırlı olursa, yüz milyonlarca insan daha yoksulluğa düşebilir. İnsanlar açlıktan ölecek." ifadeleri yer aldı.

PUTİN'E ÇAĞRIDA BULUNDULAR: GIDAYI SİLAH OLARAK KULLANMAMALI

Dergi Rusya Devlet Başkanı Putin'e de çağrı da bulundu. Putin'in gıdayı silah olarak kullanmaması çağrısı yapılırken, "Kıtlıklar, savaşın kaçınılmaz sonucu değil. Dünya liderleri açlığı, acilen küresel çözüm gerektiren bir sorun olarak görmeli." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE DE YER VERİLDİ

Savaş sebebiyle kırılan tedarik zinciri sebebiyle 25 milyon ton mısır ve buğdayın Ukrayna'da mahsur kaldığı belirtilirken Karadeniz'de uygulanan ablukanın kırılmasının bir rahatlama getirileceği ifade edildi.

Dergi şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Ukrayna nakliyesine izin vermesi gerekiyor; Ukrayna, Odessa'ya yaklaşımın mayınlarını temizlemeli; ve Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin Boğaz'dan geçmesine izin vermesi gerekiyor. Bu kolay olmayacak. Savaş alanında boğuşan Rusya, Ukrayna ekonomisini boğmaya çalışıyor. Ukrayna mayınlarını temizlemek konusunda isteksiz. Onları pes etmeye ikna etmek, aralarında Hindistan ve Çin'in de bulunduğu, savaşa katılmayan ülkelerin görevi olacak. Kırılgan bir dünyayı beslemek herkesin işi." denildi.

DAHA ÖNCE DE AMERİKA'DAKİ GIDA KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Dergi 18 Mayıs tarihinde de ABD'de yaşanan gıda krizine ilişkin çarpıcı bir analiz yayınlamıştı. The Economist dergisinin 18 Mayıs'ta paylaştığı "Amerika'da gıda fiyatları fırladı" başlıklı analizde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gıda enflasyonunu değerlendiridi.

Yayınlanan grafikte Ocak 2020'den bu yana tüm gıda ürünlerindeki beklenti ve gerçekleşen fiyat artış oranları değerlendirilmiş; açık maviyle gösterilen eğride pandemi öncesi eğilim, koyu mavi ile gösterilen eğride ise şu anda gerçekleşen oranlar ele alınmıştır.

Grafiğin yanındaki tabloda ise Mart 2022 itibarıyla bir önceki yıla göre belirli gıda ürünlerindeki yüzdelik artış oranlarına değinilmiştir.

Analizin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"11 Mayıs'ta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Amerikan perakende fiyatlarının tahminini içeren en son raporunu yayınladı. Tüketici Fiyat Endeksi, hane halkı payları ile ağırlıklandırılmış tüm mal ve hizmetlerin maliyeti harcamalar, Mart ayındaki %1,2'lik artışın ardından Nisan ayında da %0,3 arttı. Bu yavaşlama hoş karşılansa da fiyatların bir yıl öncesine göre %8.3 daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Petrol fiyatları yıllık bazda %43,6, enerji fiyatları ise %13,7 arttı. Gıda dahil restoran yemekleri%9,4, bakkaliye %10,8 daha pahalı hale geldi.

Tarım Bakanlığı'nın Ekonomik Araştırma Servisi, gıda fiyatlarındaki artışları sebze veya sığır eti gibi ürünlere göre ayırıyor. Çiftçilerden, toptancılardan ve perakendecilerden alınan rakamların yanı sıra malların taşınması için yakıt maliyetini hesaba katıyor.

Mart ayı için yapılan son modelleme, etin fiyatının diğer gıdalardan daha hızlı arttığını gösteriyor. Örneğin sığır eti ve dana eti fiyatları yıllık bazda %16 arttı. Taze sebzelerin fiyatı daha az acı verici bir şekilde %5,9 arttı. Kişisel harcamalarını kısmayı uman Amerikalılar, günde beş öğünden daha fazlasını yemeyi düşünebilir.

Yiyecekler neden bu kadar pahalılaşıyor? Ulaşım büyük etken. ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından izlenen verilere göre, bir galon yakıtın fiyatı 16 Mart'ta 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sıkı bir işgücü piyasası da suçlanacak. Hasat, nakliye ve satış dahil olmak üzere gıda üretiminin her aşamasında işçiler yetersiz durumda.

BLS verileri, Mart ayında ticaret, ulaşım ve kamu hizmetlerinde 2 milyonun biraz üzerinde iş ilanı olduğunu gösteriyor. Bu, mevcut işçilerin, maliyeti tüketicilere yansıtılan daha yüksek ücret için pazarlık yapabilecekleri anlamına geliyor. Nakliye ve depolama personeli için ücretler yıllık bazda %8 arttı.

Tarım Bakanlığı, 25 Mayıs'ta Nisan ayındaki fiyat değişikliklerini hesaba katarak rakamlarını yeniden güncelleyecek. Nisan BLS raporunda bildirilen fiyatlardaki genel artış göz önüne alındığında, eğilimin iyileşmesi olası değil. Amerikalılar, hükümet istatistikçilerinin, kullanılmış arabalar ve benzin gibi en hızlı şekilde daha pahalı hale geldiğini söylediği bazı mallardan kaçınabilirler ancak herkesin yemek yemesi gerekir."