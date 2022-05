The Economist kıyamet senaryosu çizdi! Kaos hep bunların kapağıyla geldi: Yaklaşan gıda felaketi

Gerçekliği tartışma konusu olsa da The Economist'in yeni yıl sayısının kapakları her sene büyük tartışmaları beraberinde getiriyor ve büyük bir merakla bekleniyor. Sürprizlerle dolu bir sene olan 2020'nin ardından The Economist'in 2021 için hazırladığı kapak ve bu kapağın ilettiği mesajlar yine dikkat çekiyor.

Kapakta bir slot makinesi ve bu makinenin ekranında 4 bölüme ayrılmış çeşitli semboller yer alıyor. İlk bölümde virüs, aşı, maske ve soru işareti var. Covid-19 sürecine işaret eden semboller birçok kişi tarafından aşının virüsün sonunu getirmeyeceği ve 2021'de de pandemi sürecinin belirsizliğini koruyacağı şeklinde yorumlanmış.