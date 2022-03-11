Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Kiev' çıkışı!

KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ

Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü.

Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

00.09 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun!

22.07 Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

MÜZAKERELER ÇEVRİM İÇİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.

20.43 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

20.40 Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.

UKRAYNA MÜZAKERE HAZIR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Ukrayna, Rusya ile müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak" dedi.



Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan yeni bir açıklama geldi. Kuleba, Ukrayna'nın müzakereye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna, Rusya tarafından başlatılan savaşı sona erdirmek için müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak. Herhangi bir ültimatomu da kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı. Kuleba, çok sayıda sivil can kayıpları olduğuna değinerek, "Ukrayna'nın daha fazla savaş uçağı olması durumunda sivil hayatlar kurtarılacak" dedi.

2,5 MİLYON UKRAYNALI ÜLKEYİ TERK ETTİ

19.30 BM: Savaştan kaçan 2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkeyi terk etti

17.52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir.

"KİEV'DE ANCAK HEPİMİZİ YOK EDERSE GİRER"

"Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı." ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." dedi.

16.47 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.



16.38 Zelenskiy: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol'den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini söyledi.

'BENZİN VE MOTORİNDEKİ KDV VE TÜKETİM VERGİSİ KALDIRILDI'

Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, benzin ve motorin üzerindeki KDV ve tüketim vergisinin kaldırılması kararını onayladı. Böylece yakıt sıkıntısı olmaması ve fiyatların stabil kalmasının amaçlandığını belirten Zelenskiy, hükümetin göçmen ve mültecileri kabul eden topluluklardan elektrik, su, doğalgaz faturalarının alınmamasına yönelik bir kararı onayladığını ekledi.



16.33 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaş nedeniyle Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi" dedi.



15.48 Rus Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması, ciddi askeri-siyasi sonuçlara yol açar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının ciddi askeri-siyasi sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkelerinin bu iki ülkenin NATO'ya katılması konusunda kamuoyunu propagandist açıklamalarla yönlendirmek de dahil özel çabalar sarf ettiğine dikkat çeken Belyayev, Helsinki ve Stockholm'ün ABD ve NATO'nun Finlere ve İsveçlilere neden ihtiyaç duyduğunu iyi anladığının altını çizdi.



15.19: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus askeri birliklerinin Ukrayna'ya karşı savaşta Rus tarafında yer alma olasılığı olduğunu bildirdi.



15.18: Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çatışma bölgelerinden tahliye edilenleri taşıyan konvoylar başkente ilerliyor. Tahliyeler yarın da devam edecek" denildi.



14.23: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Rus ordusu son yılların en büyük kaybını yaşıyor.' dedi.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

Şimdi hepimiz için verimli olma ve rutin işlerimizle ilgilenme zamanı. İşlerimizi yüzde 100 yerine getirmeli, meslektaşlarımıza yardım etmeli, yakınlarımızla ilgilenmeliyiz. Aynı zamanda savunmamız için varımızı yoğumuzu vermeliyiz. Bu, vatan, millet ve bağımsızlık savaşıdır.

Ukrayna askerleri Mariupol'deki insani koridor için ateşkese uyuyor. Rusya'ya da aynısını yapma çağrısında bulunuyoruz.AB'ye üyelik için hızlı yol alma konusunda Avrupa Komisyonu ile çalışıyoruz. AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi bekliyoruz.



13.50: ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti.



13.40: Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde istasyonun "dünyaya düşmesinin" en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.



13.00: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov, 'ABD'yi Ukrayna'ya silah transferinin sonuçları konusunda uyardık. Ukrayna'ya gönderilen silahlı konvoylar, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefi olabilir' dedi.



12.49: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi.