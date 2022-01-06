Türkiye'de bozguna uğrayanlar şimdi de oraya el attı! Kazakistan'daki karışıklıkta FETÖ parmağı

KIRGIZİSTAN'DAKİ YAPILANMA ÇÖKTÜ

Örgütün Orta Asya'daki yapılanmasında en dikkat çeken ülke konumunda Kırgızistan bulunuyordu. Ülkenin eski yönetimleri, FETÖ'ye karşı adeta açık çek vererek her türlü iltiması gösterirken, FETÖ'nün devletin içine yuvalanmasına adeta göz yumdular. Bu noktada daha önce de darbe tehdidi ile karşı karşıya kalan Kırgızistan'daki bu girişimlerin arkasındaki isimlerin FETÖ ile ilişkisi gözler önüne serilmişti.

Yeni gelen Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir boyut kazandırırken, ülkesindeki FETÖ tehdidi ile mücadelede önemli bir rol üstlendi. Bu noktada Türkiye ile uyumlu bir çalışma sergilenirken, örgütün önemli isimlerinden olan ve Kırgızistan'daki FETÖ yapılanması nedeniyle adeta "dokunulmaz" ilan edilen Orhan İnandı, yine bu dönem içerisinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Yine aynı dönem içerisinde FETÖ okullarına da müdahale eden Kırgızistan hükümeti, okulların Maarif Vakfı'na devri noktasına önemli faaliyetlerde bulundu.