Türkiye'de bozguna uğrayanlar şimdi de oraya el attı! Kazakistan'daki karışıklıkta FETÖ parmağı

Kazakistan'da LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar büyümeye devam ediyor.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
KARIŞIKLIKLARDA FETÖ PARMAĞI
15 Temmuz'da Türkiye'yi karıştırarak ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün izine Kazakistan'daki sokak olaylarında da rastlandı.
Rusya'nın Devlet Duması Milletvekili Ruslan Balbek, protestocu vandalların başını çeken isimlerin FETÖ okullarıyla bağlantılı olmasını işaret etti.