Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.01.2022 20:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 20:45
    ABONE OL

    Türkiye'de bozguna uğrayanlar şimdi de oraya el attı! Kazakistan'daki karışıklıkta FETÖ parmağı

    15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türkiye, FETÖ'cü hainlere karşı şanlı bir duruş sergilemiş ve bozguna uğratmıştı. FETÖ'cü teröristler şimdi de Kazakistan'ı karıştırarak bölme eylemlerine giriştiler. Rusya'nın Devlet Duması Milletvekili Ruslan Balbek, protestocu vandalların başını çeken isimlerin FETÖ okullarıyla bağlantılı olmasını işaret etti.

    Kazakistan’daki karışıklıkta FETÖ parmağı

    Kazakistan'da LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar büyümeye devam ediyor.

    Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

    KARIŞIKLIKLARDA FETÖ PARMAĞI
    15 Temmuz'da Türkiye'yi karıştırarak ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün izine Kazakistan'daki sokak olaylarında da rastlandı.

    Rusya'nın Devlet Duması Milletvekili Ruslan Balbek, protestocu vandalların başını çeken isimlerin FETÖ okullarıyla bağlantılı olmasını işaret etti.

        Balbek, FETÖ'cülerin geçmişte bölgede etkinlik gösterdiğine dikkat çekerken DEAŞ yapılanmaları ile birlikte Kazakistan'daki olayların provoke edildiğini belirtti.

        CHP'DEN VANDALLARA DESTEK
        Türkiye'yi bölmek isteyen ve karışıklık çıkartmak isteyenlerin her daim yanında olan ve FETÖ'cü hainleri destekleyen açıklamalara imza atan Cumhuriyet Halk Partisi, Kazakistan'da yaşanan olayların ardından da kendilerinden beklenen bir hareketle eylemcilerin yanında olduklarının mesajını verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Özkoç, Kazakistan'da yaşananların hatırlatılması üzerine, "Bu mücadele insanlık mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

        DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN FETÖ YAPILANMASINDA ÇÖKÜŞ
        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra, ülkedeki yapılanmaları büyük oranda çökerken, yeni organizasyonu Orta Asya'ya taşımıştı. Özellikle eğitim kurumları üzerinden örgütün yönetimini sağlayan terörist yapılanma, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde faaliyetlerini artırmıştı.

        Son dönemde Türkiye'nin girişimleri ile bu bölgedeki eğitim kurumlarına devlet vasıtasıyla el konulurken, okulların idaresi Maarif Vakfı'na devredilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce de pek çok kez FETÖ'ye karşı uluslararası mücadelenin önemine değinirken, terörist yapılanmanın özellikle Orta Asya ülkelerine karşı darbe tehdidi bulunduğunu dile getirmişti.

            KIRGIZİSTAN'DAKİ YAPILANMA ÇÖKTÜ
            Örgütün Orta Asya'daki yapılanmasında en dikkat çeken ülke konumunda Kırgızistan bulunuyordu. Ülkenin eski yönetimleri, FETÖ'ye karşı adeta açık çek vererek her türlü iltiması gösterirken, FETÖ'nün devletin içine yuvalanmasına adeta göz yumdular. Bu noktada daha önce de darbe tehdidi ile karşı karşıya kalan Kırgızistan'daki bu girişimlerin arkasındaki isimlerin FETÖ ile ilişkisi gözler önüne serilmişti.

            Yeni gelen Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir boyut kazandırırken, ülkesindeki FETÖ tehdidi ile mücadelede önemli bir rol üstlendi. Bu noktada Türkiye ile uyumlu bir çalışma sergilenirken, örgütün önemli isimlerinden olan ve Kırgızistan'daki FETÖ yapılanması nedeniyle adeta "dokunulmaz" ilan edilen Orhan İnandı, yine bu dönem içerisinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Yine aynı dönem içerisinde FETÖ okullarına da müdahale eden Kırgızistan hükümeti, okulların Maarif Vakfı'na devri noktasına önemli faaliyetlerde bulundu.

            FETÖ LOBİSİ KAZAKİSTAN'DA SİNSİCE İLERLİYOR
            Okulların idaresinin Maarif Vakfına verilmesinin yanı sıra FETÖ'cülerin faaliyetlerine de engel olan ülkeler arasında Kazakistan da bulunuyor. Ancak uzun süredir bölgede etkinlik gösteren FETÖ, hem lobiler hem de kişiler ile kurdukları diyalog ile Kazakistan'a tehdit unsuru oluşturmaya devam ediyor.

            Son olarak Duma Milletvekili Ruslan Balbek'in de dile getirdiği FETÖ iddialarına karşı Kazakistan'ın bu illegal oluşumlar ve terörist yapılanmalara karşı harekete geçmesi, gerek siyasal gerek sivil yapılanmalara karşı hamleler başlatması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Dünya Türkiye'de bozguna uğrayanlar şimdi de oraya el attı! Kazakistan'daki karışıklıkta FETÖ parmağı
                SON DAKİKA