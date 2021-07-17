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    • Dünya
    • 18.07.2021 05:43
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    • 18.07.2021 05:43
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    Son dakika: Terörist İsrail devletinin zulmü devam ediyor! Mazlum bir Filistinliyi defalarca copladılar

    Son dakika haberi... Terörist İsrail'de yöneticiler değişse de zulüm bir türlü bitmiyor... Bayram arifesinde bir İsrail'in polisleri bir masum Filistinliyi defalarca copladı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    Son dakika haberi... Terörist İsrail'de yöneticiler değişse de zulüm bir türlü bitmiyor...

    İsrail güçlerinin, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin düzenlediği yürüyüş için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattığı belirtildi.

    ÖNDE DARBETTİLER SONRA GÖZALTINA ALDILAR
    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günüyle eş zamanlı olarak, Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na doğru yürüdü.

    İsrail güçleri ise gösteri öncesinde Şam Kapısı'nın olduğu alanı boşaltarak, burayı kapalı askeri bölge ilan etti. En az 3 Filistinliyi gözaltına alan ve içlerinden birini de darbeden İsrail güçleri, alandaki gazetecilere de müdahale etti.

    İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Terörist İsrail devletinin zulmü devam ediyor! Mazlum bir Filistinliyi defalarca copladılar