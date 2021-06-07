ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı: Biden, bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor

Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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