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    • Dünya
    • 07.06.2021 20:46
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    • 07.06.2021 20:55
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı: Biden, bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor

    Gelen son dakika haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , 'ın Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu. Haberin detayları...

    AA
    Biden dört gözle bekliyor

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Başkan Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.

    Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

        Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberler Dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı: Biden, bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor