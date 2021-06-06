Türkiye'ye karşı saldırılar 2023 öncesi neden hızlandı? Türkiye'ye yeni operasyonun sponsoru kim? Biden'ın göreve gelişinden sonra operasyonları kimler hızlandırdı? AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: Pandeminin başlangıcı bana göre dünyada bir hastalık çıksın falan diye değil. Dünya ülkeleri sağlık açısından kontrol edilsin bir de ekonomik olarak sallayalım kim dökülüyor kim ayakta kalıyor görelim dediler. Ondan sonra kargaşa olması lazım insanlar kendini toplamaya fırsat bulamasın.
Afirka'ya bir bakın Müslüman ülkelerinin hepsinde terörizm faaliyetleri arttı. Türkiye'de de bir teröristlik ortaya koymaları lazım. Bir kargaşa ortaya çıkarmaları lazım. Sistemi de sorguluyorlar ama asıl hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı demokrasi dışı bir figür olarak göstermek.
Türkiye'yi yönetmeleri lazım. Ortadoğu dünyanın merkezidir, Türkiye de onun orta merkezidir. Türkiye'ye sahip olmayan Ortadoğu'ya sahip olamaz, Ortadoğu'ya sahip olmayan da dünyaya sahip olamaz. Bunların hepsini onlar biliyorlar.