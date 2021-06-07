ABD bütçeli kirli muhalefet! Biden Türkiye'de hangi partilere para veriyor? CHP ve İyi Parti'nin HDP oyunu deşifre oldu





İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır: Siyasetin doğasında ittifaklar belli dayanışmalar hep vardı ancak öyle bir noktaya geldi ki ülke güvenliği ve bekası söz konusu olduğunda beş benzemezlerin sayısı da arttı. Artan bu sayının içerisinde bu partilerin Millet İttifakı'nı oluşturan ana gövdede de CHP bulunduğu yanında İYİ Parti'nin bulunduğu resmen destek veren HDP ile birlikte bu yolun artık yürünemeyeceği artık sürdürülebilir bir yaklaşımın intibakın olamayacağı yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.



HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsın diyen Meral Akşener belki kendi kulvarında doğru da söylüyor ama ittifak bunun neresinde olacak bu ikilemde işlerinin zor bir araya gelmelerini pek mümkün olmayacağını görüyorum.