Pençe Şimşek ve Pençe Kartal operasyonları ile Eren operasyonları kararlılıkla sürüuyor. En son MİT'in PKK'nın Mahmur sorumlusunu etkisiz hale getirmesi, bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Terör örgütleri, demokrasimizi, milletimizin var oluşunu tehdit ediyor. Meşru mücadele vermekten daha doğal bir karar olamaz. Terör örgütünün propagandalarını gerçek gibi sunuyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar özellikle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin bozulmasını istiyor. TSK, siviller konusunda oldukça hassastır. Terörle mücadelenin istismar edilerek, sivil unsurlara zarar verenlerin başka ülkeler olduğunu görüyoruz.

YUNANİSTAN'DAN MÜLTECİLERE İNSANLIK DIŞI ÖNLEM

Yunanistan'da mültecileri korkutmak için yükses teknolojili ses bombaları kullanmaya başladı. Sınırlarına mülteci gelmesinler diye. Ses bombaları, insanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakan bir silah. Bu tür uygulamalar utanç vericidir. İnsanlara ses bombası uygulamak ne demek? Bundan daha vahşi bir yöntem olabilir mi?

Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına gönderebileceklerine dair yasa çıkarıldı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, bu güçlü ses bombaların acı bir şekilde insanlara zarar vereceğini söylüyor. AB Komisyonu Sözcüsü mücadelenin Avrupa temel haklarına uymasını söylüyor. Bu uyarıların 10 katı 1000 katı Yunanistan'ın ihlalleri var. Bu ihlaller karşısında hiçbir iş yapılmıyor. Adeta Yunanistan'a 'her türlü hukuksuzluğu yerine getir, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engelle' deniyor. Bu utanç vericidir. Cumhurbaşkanımız onlara Yunan sahil güvenliğinin göçmen botlarının batırıldığına dair bilgi ve belgeleri batırdığına dair fotoğraf vermesine rağmen hala bilgimiz yok deniyor.

TİP'Lİ AHMET ŞIK'IN SKANDAL SÖZLERİ

Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin 'Devlet katildir' demesi, silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı bir üsluptur. Böyle düşünüyorsa, TBMM'de ne işi var? Böyle bir ikiyüzlülük kabul edilemez. Devletin politikaları eleştirilebilir. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Silahlı terör örgütleri üslubuyla milletvekili sıfatıyla bu ifadeleri kullanamazsınız. Muhalefetten bazıları da bu açıklamaları sahipleniyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Hayvan hakları konusunu, bu MYK'da son kez görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı. Bu dönem meclis kapanmadan bu yasa geçecek. Hayvanlar, bu dünya hayatında bizim kader arkadaşımızdır. Her biri canımızdır. Bu yasanın bu konuda önemli bir işlevinin olacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bu dönem meclis kapanmadan bu yasanın çıkması yönünde. Konuyla ilgili gerekli adımlar atılacak.

"NETANYAHU DÖNEMİ TARİHE KÖTÜ BİR DÖNEM OLARAK GEÇTİ"