Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Partili Çelik'in açıklamaları şöyle:
MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ SORUNU
"Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takibimizden bahsetmiştim. Hepimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı takip edilecek. Kuşkusuz tabiat rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Deniz salyası sorununu çok ciddi bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu vesileyle Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk.
Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu sorunla en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz. Partimiz gerek mecliste gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olacak. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde takip edilecek.
Çevre siyaseti, en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor.
MİLLET BAHÇELERİ
Şu ana kadar 61 Millet Bahçesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Yaşanabilir şehirlerin sayısını artıran bir altyapı ortaya çıktı. 80 Millet Bahçesi de yapım aşamasında. Daha büyük bir zemin elde edilmiş olacak. Bütün bunların yapılabilmesi için bir takım temel faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Bu alanda en önemli işlerden bir tanesi doğal gazdır. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre siyaseti en önemli siyasi kalemlerimizden biri olduğunu belirtmek isterim.
DOĞAL GAZ KEŞFİ