Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Emiel de Bont ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerin de bulunduğu heyet dün akşam Suriye'ye vardı.

Haberde, Hollanda heyetinin, İlham B. isimli Hollanda vatandaşı ve iki çocuğunun yanı sıra anne-babası bilinmeyen bir çocuk olmak üzere 4 kişiyi, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bu sabah teslim aldığı belirtildi.

Bu kişilerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampta kaldığı kaydedildi.

Teslim alınan 4 kişinin Hollanda'nın Erbil Konsolosluğuna götürüldüğü aktarıldı.

Özel Temsilci De Bont, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya, Hollanda Mahkemesinin kararını icra etmek üzere küçük bir grubu Hollanda'ya götürmek için geldik." dedi.

GERİ GETİRME KARARINA DEĞİŞİK TEPKİLER GELDİ

İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders'in Twitterdan geri getirme kararına karşı olduğunu belirtti.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) milletvekili Ingrid Michon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, DEAŞ'a katılan vatandaşlarının geri getirilmesine güvenlik gerekçesiyle karşı olduğunu kaydetti.

Öte yandan D66 partisi milletvekili Hanneke Van der Werf ise Twitter'dan vatandaşlarının geri getirilmesini olumlu karşıladığını belirterek; "Güvenlik açısından bu kadının radardan kaybolmaması ve getirilip yargılanması daha iyi oldu." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN "DEAŞ'A KATILAN VATANDAŞLARI GERİ GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK"

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, kasım 2019'da verdiği kararında hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan terör örgütü DEAŞ'lıların çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Fakat üst mahkeme bu kararı bozmuş ve haziran 2020'de Hollanda Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bozma kararını onayarak hükümetin DEAŞ'a katılan kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri getirme yükümlülüğü olmadığına karar vermişti.

Hollanda'da mahkemeler bu genel kuralın aksine kişisel duruma ve somut olaya göre DEAŞ'a katılan Hollandalıların ve çocuklarının ülkeye getirilmesine karar verebiliyor.

Hollanda Çocuk Ombudsmanı Margrite Kalverboer ve İnsan Hakları İzleme Örgütü DAEŞ'a katılan vatandaşlarının bulunduğu kamplardaki durumun iyi olmadığını ve bu çocuklarının geri getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.