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    • 15.03.2021 18:44
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    Son dakika! , 'nın kullanımını durdurdu

    Gelen son dakika haberine göre, , 'nın geliştirdiği -19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Böylece ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 14'e yükseldi.

    AA
    Almanya AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu

    Spn dakika haberi... Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

    Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

    FRANSA DA DURDURDU

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

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    Öte yandan Hollanda, Endonezya ve İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

    14'E YÜKSELDİ

        Son olarak Hollanda Endonezya ve İrlanda'nın geçici durdurma kararıyla, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 14'e yükseldi.

        Daha önce Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

        DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

        BİRLEŞİK KRALLIK'TA 11 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

        Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.

        İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık yüzde 20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi.
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        Haberler Dünya Son dakika! Almanya, AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu