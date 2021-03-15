Spn dakika haberi... Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.
Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.
FRANSA DA DURDURDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.
Öte yandan Hollanda, Endonezya ve İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.
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