Dün Danimarka, İtalya ve Norveç'ten gelen son dakika haberlerinde üç ülkenin AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıkları açıklanmıştı.

Bugün ise bu ülkelere Taylan ve Bulgaristan eklenmişti.







DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son günlerde hakkında yan etkileri yüzünden tartışmalar çıkan ve birçok ülkede kullanımına ara verilen AstraZeneca aşısıyla ilgili olarak "kullanımını durdurmaya şu an için gerek yok" açıklaması yaptı.







Aşının uygulanmasını askıya alan çok sayıda ülkenin DSÖ açıklamasından sonra alacağı pozisyon merakla bekleniyor.

