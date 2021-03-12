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    • Sağlık
    • 12.03.2021 15:10
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    • 12.03.2021 15:10
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    'nden 'nın 'siyle birlikte ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama

    Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları bütün dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. () son günlerde hakkında yan etkileri yüzünden tartışmalar çıkan ve birçok ülkede kullanımına ara verilen 'nın 'siyle birlikte ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama yapıldı.

    O aşı tartışma konusu olmuştu... Açıklama geldi

    Dün , ve Norveç'ten gelen son dakika haberlerinde üç ülkenin aşısının kullanımını askıya aldıkları açıklanmıştı.

    Bugün ise bu ülkelere Taylan ve Bulgaristan eklenmişti.



    DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
    () son günlerde hakkında yan etkileri yüzünden tartışmalar çıkan ve birçok ülkede kullanımına ara verilen AstraZeneca aşısıyla ilgili olarak "kullanımını durdurmaya şu an için gerek yok" açıklaması yaptı.



    Aşının uygulanmasını askıya alan çok sayıda ülkenin DSÖ açıklamasından sonra alacağı pozisyon merakla bekleniyor.

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    Haberler Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nden AstraZeneca'nın Oxford Üniversite'siyle birlikte ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama