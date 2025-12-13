PODCAST CANLI YAYIN

Antalyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak haftayı lider tamamlamak. Antalyaspor ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde. Antalyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak haftayı lider tamamlamak. Antalyaspor ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

CANLI TAKİP

Antalyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Antalyaspor : Abdullah, Veysel, Giannetti, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray : Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.


SON 6 MAÇ ASLAN'IN

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

18 MAÇTIR YENİLGİ YOK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Antalyaspor - Galatasaray | CANLI
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Humus'ta neler oluyor? Uluslararası heyete saldırı! İki ABD askerleri öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde