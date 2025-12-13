Antalyaspor - Galatasaray | CANLI

Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak haftayı lider tamamlamak. Antalyaspor ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.



SON 6 MAÇ ASLAN'IN

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.



Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

18 MAÇTIR YENİLGİ YOK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.



Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.