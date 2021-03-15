Dünya şokta! İngiliz AstraZeneca aşısını 12 ülke askıya aldı! Yan etkileri...
Dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs milyonlarca kişiye bulaştı. Bir seneyi aşkın zamandır hayatımızda olan koronavirüsü durdurmak için ilaç şirketleri aşı çalışmalarına başladı. Gelen son dakika haberine göre İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı 12 ülkede askıya alındı. İşte detaylar...
Hollanda'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.
Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.
İRLANDA DA ASKIYA ALDI
İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly de Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden (NIAC) gelen yeni bilgiler sonucu "tedbir amaçlı" olarak AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA 11 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI
Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.