Dünya şokta! İngiliz AstraZeneca aşısını 12 ülke askıya aldı! Yan etkileri...

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 11 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.

