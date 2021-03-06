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    • 07.03.2021 00:21
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    'da ateşi düşmüyor... Son 24 saatte 23 bin 306

    ’da yeni tip salgınında son 24 saatte 23 bin 306 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 882 bin 408’e çıktı.

    Fransa'da koronavirüs ateşi düşmüyor

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 306 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 882 bin 408'e ulaştığı bildirildi.

    Son 24 saatte 173 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam sayısının da 88 bin 470'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 7'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 310 kişi hastanelerde görüyor.

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    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüs ateşi düşmüyor... Son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka
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