Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.



DAHA BULAŞICI VAKA SAYISI 234 OLDU

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

İNGİLTERE'DE SAPTANAN TÜR

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.