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    • 05.03.2021 08:36
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    SON DAKİKA: 'dan Kovid-19'la ilgili korkutan haber: "Daha bulaşıcı" türlerine ait 234 vaka saptandı

    Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.

    AA
    Japonya'dan korkutan haber: Daha bulaşıcı!

    'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.


    DAHA BULAŞICI VAKA SAYISI 234 OLDU
    Buna göre Kovid-19'un , ve 'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

    Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

    İNGİLTERE'DE SAPTANAN TÜR
    Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

    Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Japonya'dan Kovid-19'la ilgili korkutan haber: "Daha bulaşıcı" türlerine ait 234 vaka saptandı
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