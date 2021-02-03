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    • Dünya
    • 03.02.2021 10:29
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    • 03.02.2021 10:44
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    'dan skandal görüntü! Darbeci Hafter’e bağlı birlikler iye bayrağı ve Başkan Erdoğan’ı "hedef" yaptı!

    'da iye düşmanlarının besleyip desteklediği darbeci Hafter’e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta büyük bir skandala imza atıldı. Tatbikatta Hafter milisleri hedef olarak Türkiye bayrağı ve Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı. Skandal bununla kalmadı. Türk bayrağı ve Başkan Erdoğan’ın bulunduğu görsel yere atılıp çiğnendi. Libya'dan geçtiğimiz yıl da benzer provokatif görüntüler gelmişti. Kasım ayında gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk bayrağı kullanılmıştı.

    Darbeci Hafter kaşınıyor!

    'da iye düşmanı ülkelerin destek verdiği darbeci Hafter güçleri büyük bir provokasyona imza attı.

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan 'ni devirmeye çalışan darbeci 'e bağlı güçleri tarafından tatbikat düzenlendi.

    Tatbikatta Hafter güçleri tarafından Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yan bulunduğu görsel, hedef olarak alana yerleştirildi.

    Demir plakaya yerleştirilen görsel, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından yere atılarak çiğnendi.

    BU İLK SKANDAL DEĞİL
    Libya'dan geçtiğimiz yıl da benzer provokatif görüntüler gelmişti. Kasım ayında gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk bayrağı kullanıldı.



    Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görevin ardından da Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi.

    Demir plakaya yerleştirilen görsel, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından yere atılarak çiğnendi.

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    Haberler Dünya Libya'dan skandal görüntü! Darbeci Hafter’e bağlı birlikler Türkiye bayrağı ve Başkan Erdoğan’ı "hedef" yaptı!