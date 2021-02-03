Libya'da Türkiye düşmanı ülkelerin destek verdiği darbeci Hafter güçleri büyük bir provokasyona imza attı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ni devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından tatbikat düzenlendi.





Tatbikatta Hafter güçleri tarafından Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yan bulunduğu görsel, hedef olarak alana yerleştirildi.





Demir plakaya yerleştirilen görsel, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından yere atılarak çiğnendi.





BU İLK SKANDAL DEĞİL

Libya'dan geçtiğimiz yıl da benzer provokatif görüntüler gelmişti. Kasım ayında gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birlikler tarafından düzenlenen tatbikatta düşman bayrağı olarak Türk bayrağı kullanıldı.







Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görevin ardından da Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi.

Demir plakaya yerleştirilen görsel, Hafter güçlerinin tatbikat kapsamında belirlenen yeri ele geçirmesinin ardından yere atılarak çiğnendi.