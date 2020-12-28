Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda bulunduğu Libya'da Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine de katıldı.
Darbe girişimcisi Halife Hafter'e mesaj yolladı: Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter'in evinden dışarı çıkacak hali kalmamıştır. Kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Bu cani Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar.
Akar, "Libya'nın birliği ve bütünlüğü önemlidir. Libya'nın Libyalılar'a ait olduğu da esastır" dedi.
İyice köşeye sıkışan darbeci Hafter, Libya'da TSK'yı diline doladı.
Darbe girişimcisi Halife Hafter'e mesaj yolladı: Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter'in evinden dışarı çıkacak hali kalmamıştır. Kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Bu cani Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar.
Akar, "Libya'nın birliği ve bütünlüğü önemlidir. Libya'nın Libyalılar'a ait olduğu da esastır" dedi.
İyice köşeye sıkışan darbeci Hafter, Libya'da TSK'yı diline doladı.