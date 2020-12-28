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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan darbe girişimcisi 'e net mesaj

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Katil Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde bulunursa, meşru hedef olarak görülecektir” ifadelerini kullandı.

    Meşru hedef!
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda bulunduğu 'da Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine de katıldı.

    Darbe girişimcisi 'e mesaj yolladı: Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter'in evinden dışarı çıkacak hali kalmamıştır. Kendince bir şeyler yapmak uğruna unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Bu cani Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar.

    Akar, "Libya'nın birliği ve bütünlüğü önemlidir. Libya'nın Libyalılar'a ait olduğu da esastır" dedi.




    İyice köşeye sıkışan darbeci Hafter, Libya'da TSK'yı diline doladı.
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan darbe girişimcisi Halife Hafter'e net mesaj