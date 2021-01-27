Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin ardından yeni bir adım atacağını ilk kez resmen açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı, televizyon ekranından Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullandı.
ATİNA'DAN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK BİR ADIM DAHA
Türkiye ile karşı karşıya geldiği Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan ve Fransa'dan Rafale jetlerini satın alan Yunanistan, silahlanma yarışında elini yükselteceğini Salı akşamı resmen açıkladı. ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Fransa'dan Mısır'a birçok müttefikiyle tatbikatlar yaparak Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni bir oyun sahasına çeviren Atina yönetimi, yeni adımını atıyor.
Milliyet'in haberine göre; Yunanistan, hafta içinde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. Atina'ya gelen Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Altısı yeni 18 Rafale savaş uçağının satışı için imzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.
SKANDAL BAŞLIK: ATİNA VE PARİS TÜRK PLANLARINI SUDA BOĞDU
Anlaşmayı sevinç çığlıkları atarak ve 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.
Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.