Yunan hükümeti son olarak Girit'in doğusundaki kara sularını 12 mile çıkarma mesajı verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ ÜLKELER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.