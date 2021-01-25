Türkiye'nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrına Yunanistan'dan yanıt geldi.
Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin ardından istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılmasına karar verildi.
GÖZLER BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK
Türkiye görüşmelerde Yunanistan ile olan bütün sorunların ele alınmasını istiyor. Ancak Atina, Ankara'nın ön koşulsuz diyalog çağrısını duymazdan geliyor.
Yunanistan adaların silahsızlandırılması statüsünü 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına rağmen yıllardır ihlal ediyor.
Yunan hükümeti son olarak Girit'in doğusundaki kara sularını 12 mile çıkarma mesajı verdi.
AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ ÜLKELER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN
Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.
Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.