ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu! YPG'yi silahlandıran isim

Senato'da 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı.
İLK SİYAHİ SAVUNMA BAKANI
Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.
7 YIL GEÇMEDİĞİ İÇİN OYLAMA YAPILDI
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor. Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.