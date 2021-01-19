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    • 19.01.2021 23:43
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    'de kaosun gölgesinde Trump'tan görevi devralıyor! 21 bin Ulusal Muhafız ve 117 askeri araç...

    , 20 Ocak 2021'de kaos ortamı gölgesi altında 'tan başkanlık görevini devralmaya hazırlanıyor... Teslim törenine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ederken binlerce ulusal muhafızın görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan tüm dünyanın merakla beklediği görev teslim törenine saatler kala eyaletinden 117 askeri aracı taşıyan trenin geçtiği gözlemlendi. İşte 'de kaosun gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık görevini devralacağı törene ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    ABD'de kaosun gölgesinde devir teslim töreni!

    ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, kaos ortamında görevi devralmaya hazırlanıyor.



    20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıkların devam ederken ABD medyası, binlerce Ulusal Muhafız'ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyurdu.



    21 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREV ALACAK
    ABD Ulusal Muhafız Bürosu Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, ülkenin dört bir yanından 21 bin Ulusal Muhafız'ın devir teslim töreni için yetkilendirildiğini açıkladı.


    Ulusal Muhafızların güvenlik güçlerine destek olarak görev alacakları ifade edildi.



    117 ASKERİ ARAÇ
    Devir teslim töreninde güvenliği sağlamak amacıyla, Acworth kentinden hareket eden 117 askeri aracı taşıyan tren, Georgia eyaletinden geçerken görüntülendi.



    20 OCAK SABAHI TRUMP İÇİN ASKERİ VEDA TÖRENİ
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden'ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington'dan ayrılmak ve 20 Ocak sabahı Andrews Askeri Üssü'ndeki veda etkinliğiyle görevi bırakmak istediği öne sürüldü.



    USA Today'in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida'da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.



    KANLI KONGRE BASKINI
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü.



    Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı. Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor.



    ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.



    5 ÖLÜ 14 YARALI
    ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
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