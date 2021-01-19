



USA Today'in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida'da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.